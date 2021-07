Danet eve teslim kurban hizmetine ilgi her geçen yıl artıyor

1975 yılında Afyonkarahisar'ın hayvancılıkla ünlü ilçesi Şuhut'ta kurulan Danet, et ürünleri alanında geleneksel lezzetleri Türkiye ve dünyanın birçok noktasında tüketiciye ulaştırıyor. Yüzde 100 yerli besi hayvanlarının yetiştirilme aşamasından işleme ve dağıtıma kadar tüm süreçlerini entegre bir yapıda sürdürüyor. Sucuk, salam, kavurma ve pastırma gibi ürünlerini perakende kanallarında tüketicinin beğenisine sunan Danet, ayrıca 16 yıldır kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler için adrese teslim kurban hizmeti veriyor. Her geçen yıl adrese teslim kurban hizmetine daha fazla talep aldıklarını söyleyen Danet Genel Müdürü Sait Uluçay, bu artışta COVID-19 salgınıyla birlikte kalabalık ortamlardan uzak durma isteğinin büyük paya sahip olduğunu söyledi.

"Danet'in et ürünlerindeki tecrübesi adrese teslim kurban hizmetinde de devam ediyor"

Tüketiciye sağlıklı ve kaliteli et ürünleri sunma amacıyla çıktıkları bu yolda tecrübelerini eve teslim kurban hizmetine aktardıklarını ve 16 yıldır sorunsuz bir şekilde sürdürdüklerini belirten Sait Uluçay, "Her gün dünyanın dört bir yanında milyonlarca sofraya misafir oluyoruz. Türkiye’nin önde gelen et ve et ürünleri üreticilerinden biri olarak eve teslim kurban hizmetimizle Kurban Bayramı’nda da vatandaşların yanında oluyoruz. İslami usullere uygun kesim ve hijyenin yanı sıra kurban ibadetinin tüm gerekliliklerini büyük bir hassasiyetle yerine getiriyoruz. Çalışma alanlarında Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektanları kullanıyor, tüm personelin sürecin her aşamasında maske kullanmasını ve salgına karşı tüm önlemlere uymasını sağlıyor ve denetimlerimizi hassasiyetle yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hizmet ağımızı genişletmek istiyoruz"

Eve teslim kurban hizmetini sadece İstanbul ve Afyonkarahisar illerinde verdiklerini söyleyen Sait Uluçay, "Operasyonel anlamda oldukça zorlu bir hizmet veriyoruz. Bu, titizlikle yönetilmesi gereken büyük bir organizasyon. Öncelikle kurbanlık vasfı taşıyan büyükbaş ve küçükbaş hayvanları tecrübeli ekibimiz tedarik ediyor. Kurbanlıklarımız bayramın ilk günü Afyonkarahisar'daki tesislerimizde veteriner hekim, gıda mühendisi ve noter gözetiminde kesiliyor. İslami usullere uygun kesim yapılırken vekâlet alınması, hisselerin oluşturulması ve sonrasında bu etlerin doğru hissedarlara sağlıklı bir şekilde ulaştırılması gibi en ince ayrıntısına kadar büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Öte yandan Türkiye'de sayılı işletmenin alabildiği TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ne de sahibiz. Kesimin ardından etler bir süre soğuk hava deposunda dinlendirildikten sonra kurbanın her bölgesinden tüm hissedarlara eşit olacak şekilde paylaştırılıyor. Son aşamada ise kurban etleri özel ambalajlarla paketleniyor. Kapalı araçlarla soğuk zinciri bozulmadan adreslere teslim ediliyor. Bu hizmetimizi İstanbul ve Afyonkarahisar'ın ardından belirlediğimiz şehirlerde de sunmaya hazırlanıyoruz. Bu motivasyonla Türkiye'nin 81 ilinde hizmet veren bir organizasyona dönüşmek istiyoruz." dedi.

