Danet, yeni yatırımlarda ‘coğrafi işaret’e odaklandı

Afyon’da 1975 yılında Re­cep Uluçay ve Salim Öz­demir tarafından küçük bir kasap dükkânında temelleri atılan Danet, 50’nci yılını yeni ya­tırım atılımlarıyla kutluyor. Ye­ni dönemde üretim kapasitesini artırmaya yönelik hazırlıklar ya­pan marka, coğrafi işaretli ve sağ­lıklı ürünlerde büyümeyi hedef­liyor. Marka, Avrupa Birliği’nin Afyon Sucuğu ve Pastırması’na coğrafi işaret vermesiyle yatı­rımlarını hızlandırmaya başladı.

Cirosunun yüzde 20’si ihracattan geliyor

Sucuk, pastırma, taze et, kavur­ma, hindi ve piliç ürünleri üreten Danet, 10 bin metrekarelik fabri­kasında tam kapasiteyle çalışıyor. Marka, yeni yatırımlarla kapasi­tesini artırmaya hazırlanıyor. Da­net Kurumsal Gelişim, İletişim ve Stratejik Planlama Direktörü Gülnur Uluğ, “500’ü aşkın çalışa­nımızla tam kapasite çalışıyoruz. Coğrafi işaretli ürünler üretiyo­ruz ve bu ürünlerin kaynağında üretmek sürdürülebilirlik açısın­dan şart. Bu nedenle Afyonkara­hisar Merkez 2. Organize Sana­yi Bölgesi’nde (Yeşil OSB) ikin­ci tesis için başvurumuzu yaptık. Hazırlıklarımız tamam, altyapı­nın bitmesini bekliyoruz. Afyon dışındaki yatırım alternatiflerin­den vazgeçtik” dedi. AB’nin Afyon pastırmasına ve sucuğuna coğrafi işaret vermesinin kendilerini he­yecanlandırdığına değinen Uluğ, AB’ye kırmızı et ihracatı olmadı­ğını, ancak işlenmiş tavuk ihra­catının başladığını söyledi. Kır­mızı et ihracatı için de kapıların açılmasını beklediklerini aktaran Uluğ, “AB’nin ihracat izni verme­si halinde bile minimum 2-3 yıl süren süreçler olabiliyor. Çünkü AB bir tek sizi denetlemiyor. Sizin hammadde kaynağınızı ve tüm prosesinizi denetliyor. AB onaylı çiftlik yoksa ihracat yapamıyor­sunuz” diye konuştu. Uluğ, Türk cumhuriyetleri, Hong Kong, Du­bai, Irak, Azerbaycan dahil 20 ül­keye ihracat yaptıklarını ve ihra­catın cirolarının yaklaşık yüzde 20’sini oluşturduğunu kaydetti.

Glütensiz ürünler üretiyor

“Kendi alanımızda farklılaş­maya yönelik çalışmalar yapıyo­ruz” diyen Uluğ, glütensiz ürün­ler ürettiklerini vurguladı. Üret­miş oldukları bütün Danet dana fermente sucuklarını glütensiz hale getirdiklerine dikkat çeken Uluğ, şöyle devam etti:

“1 Ocak itibarıyla raftaki coğ­rafi işaretli Afyon sucuğumuz başta olmak üzere tüm Danet Dana sucuklarımızı glütensiz hale getirdik. Yine kavurma­mız ve dana füme kaburga ürü­nümüz de glütensiz. Ayrıca tü­keticiler artık sağlıklı yaşamak ve genç kalmak istiyor. Bu yön­de de ürünler çıkarmaya başla­dık. Tuzu azaltılmış, glütensiz ve kaynağı belli coğrafi işaretli gibi ürünlere odaklanıyoruz. Bu ürünler satış grafiğimizi yukarı doğru çekiyor. Bugün itibarıyle 80’i aşkın ürünümüz var.”

Afyon sucuğunun yüzde 15 manda eti

Geçen yıl e-ticaret tarafında müşteriler için ürünleri daha ulaşılır kılmak hedefiyle dijita­le yatırım yaptıklarını açıkla­yan Uluğ, bu yatırım ile dağıtım kanallarına danetonline’ı ekle­diklerini ve online pazaryerle­rini genişleterek Türkiye’nin her yerine gönderim yaptıkları­nı kaydetti. Önce Afyon pastır­ması ve ardından Afyon sucuğu geçtiğimiz günlerde AB tarafın­dan da coğrafi işaretle tescil­lendi. Böylece Afyon sucuk ve pastırmasının AB tescil liste­sine girmesinin çok olumlu bir gelişme olduğuna vurgu yapan Uluğ, şunları kaydetti: “Afyon sucuğunun içinde en az yüzde 15 manda eti olması gerekiyor. AB’de bunu onayladı. Şu anda Türkiye’nin her noktasına sür­dürülebilir olarak ulaşan tesci­li coğrafi işaretli Afyon sucuğu bize aittir. AB coğrafi işaretiyle Danet ürünleri ile ilgili iletişim kampanyasını tescilli Afyon su­cuğuyla başlatacağız.

İşlenmiş et pazarı büyüyor

Nielsen verilerine göre Türkiye’de işlenmiş et ürünü tüketiminin 2024’te yüzde 2 arttığını açıklayan Gülnur Uluğ, bu yılın ilk 4 ayında ise tüketimde yüzde 7 büyüme yaşandığını duyurdu. Danet’in ana işi olan kırmızı et kategorisinde işlenmiş ürünlerde ilk 8 marka içinde yer aldığını ifade eden Uluğ, “Sucuk kategorisinde pazar payımızı 2022’ye göre 3 kat artırdık. Coğrafi işaretli Afyon sucuğu pazar payımız Danet’in toplam sucuk pazar payı ile birlikte büyüyor. Sucuk pazar payımızdaki büyüme tescilli Afyon sucuğundan geliyor. Pastırma kategorisinde pazar payımızı her yıl artırarak 2025’de tonaj

bazlı pazar payında ikinci marka olduk. Kavurma pazarında liderliğimizi koruyoruz” dedi.