Danet, yeni yatırımlarda ‘coğrafi işaret’e odaklandı
Üretim kapasitesini yeni yatırımlarla artırmayı planlayan Danet, coğrafi işaretli ve sağlıklı ürünlerde büyümeyi hedefliyor. Afyonkarahisar Merkez 2. OSB’de kurulacak ikinci tesis için çalışmaların bitmesini bekleyen şirket, AB’nin Afyon sucuğu ve pastırmasına coğrafi işaret vermesiyle yatırımlarını hızlandırdı.
Mehmet H. GÜLEL
mehmet.gulel@dunya.com
Afyon’da 1975 yılında Recep Uluçay ve Salim Özdemir tarafından küçük bir kasap dükkânında temelleri atılan Danet, 50’nci yılını yeni yatırım atılımlarıyla kutluyor. Yeni dönemde üretim kapasitesini artırmaya yönelik hazırlıklar yapan marka, coğrafi işaretli ve sağlıklı ürünlerde büyümeyi hedefliyor. Marka, Avrupa Birliği’nin Afyon Sucuğu ve Pastırması’na coğrafi işaret vermesiyle yatırımlarını hızlandırmaya başladı.
Cirosunun yüzde 20’si ihracattan geliyor
Sucuk, pastırma, taze et, kavurma, hindi ve piliç ürünleri üreten Danet, 10 bin metrekarelik fabrikasında tam kapasiteyle çalışıyor. Marka, yeni yatırımlarla kapasitesini artırmaya hazırlanıyor. Danet Kurumsal Gelişim, İletişim ve Stratejik Planlama Direktörü Gülnur Uluğ, “500’ü aşkın çalışanımızla tam kapasite çalışıyoruz. Coğrafi işaretli ürünler üretiyoruz ve bu ürünlerin kaynağında üretmek sürdürülebilirlik açısından şart. Bu nedenle Afyonkarahisar Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde (Yeşil OSB) ikinci tesis için başvurumuzu yaptık. Hazırlıklarımız tamam, altyapının bitmesini bekliyoruz. Afyon dışındaki yatırım alternatiflerinden vazgeçtik” dedi. AB’nin Afyon pastırmasına ve sucuğuna coğrafi işaret vermesinin kendilerini heyecanlandırdığına değinen Uluğ, AB’ye kırmızı et ihracatı olmadığını, ancak işlenmiş tavuk ihracatının başladığını söyledi. Kırmızı et ihracatı için de kapıların açılmasını beklediklerini aktaran Uluğ, “AB’nin ihracat izni vermesi halinde bile minimum 2-3 yıl süren süreçler olabiliyor. Çünkü AB bir tek sizi denetlemiyor. Sizin hammadde kaynağınızı ve tüm prosesinizi denetliyor. AB onaylı çiftlik yoksa ihracat yapamıyorsunuz” diye konuştu. Uluğ, Türk cumhuriyetleri, Hong Kong, Dubai, Irak, Azerbaycan dahil 20 ülkeye ihracat yaptıklarını ve ihracatın cirolarının yaklaşık yüzde 20’sini oluşturduğunu kaydetti.
Glütensiz ürünler üretiyor
“Kendi alanımızda farklılaşmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz” diyen Uluğ, glütensiz ürünler ürettiklerini vurguladı. Üretmiş oldukları bütün Danet dana fermente sucuklarını glütensiz hale getirdiklerine dikkat çeken Uluğ, şöyle devam etti:
“1 Ocak itibarıyla raftaki coğrafi işaretli Afyon sucuğumuz başta olmak üzere tüm Danet Dana sucuklarımızı glütensiz hale getirdik. Yine kavurmamız ve dana füme kaburga ürünümüz de glütensiz. Ayrıca tüketiciler artık sağlıklı yaşamak ve genç kalmak istiyor. Bu yönde de ürünler çıkarmaya başladık. Tuzu azaltılmış, glütensiz ve kaynağı belli coğrafi işaretli gibi ürünlere odaklanıyoruz. Bu ürünler satış grafiğimizi yukarı doğru çekiyor. Bugün itibarıyle 80’i aşkın ürünümüz var.”
Afyon sucuğunun yüzde 15 manda eti
Geçen yıl e-ticaret tarafında müşteriler için ürünleri daha ulaşılır kılmak hedefiyle dijitale yatırım yaptıklarını açıklayan Uluğ, bu yatırım ile dağıtım kanallarına danetonline’ı eklediklerini ve online pazaryerlerini genişleterek Türkiye’nin her yerine gönderim yaptıklarını kaydetti. Önce Afyon pastırması ve ardından Afyon sucuğu geçtiğimiz günlerde AB tarafından da coğrafi işaretle tescillendi. Böylece Afyon sucuk ve pastırmasının AB tescil listesine girmesinin çok olumlu bir gelişme olduğuna vurgu yapan Uluğ, şunları kaydetti: “Afyon sucuğunun içinde en az yüzde 15 manda eti olması gerekiyor. AB’de bunu onayladı. Şu anda Türkiye’nin her noktasına sürdürülebilir olarak ulaşan tescili coğrafi işaretli Afyon sucuğu bize aittir. AB coğrafi işaretiyle Danet ürünleri ile ilgili iletişim kampanyasını tescilli Afyon sucuğuyla başlatacağız.
İşlenmiş et pazarı büyüyor
Nielsen verilerine göre Türkiye’de işlenmiş et ürünü tüketiminin 2024’te yüzde 2 arttığını açıklayan Gülnur Uluğ, bu yılın ilk 4 ayında ise tüketimde yüzde 7 büyüme yaşandığını duyurdu. Danet’in ana işi olan kırmızı et kategorisinde işlenmiş ürünlerde ilk 8 marka içinde yer aldığını ifade eden Uluğ, “Sucuk kategorisinde pazar payımızı 2022’ye göre 3 kat artırdık. Coğrafi işaretli Afyon sucuğu pazar payımız Danet’in toplam sucuk pazar payı ile birlikte büyüyor. Sucuk pazar payımızdaki büyüme tescilli Afyon sucuğundan geliyor. Pastırma kategorisinde pazar payımızı her yıl artırarak 2025’de tonaj
bazlı pazar payında ikinci marka olduk. Kavurma pazarında liderliğimizi koruyoruz” dedi.