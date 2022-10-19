Danfoss, Bock GmbH’ı satın almayı planlıyor

Danfoss, Nord Holding'den Alman menşeli Bock GmbH’ı satın almayı planladığını duyurdu. Nord Holding, 50 yılı aşkın geçmişi ve yönettiği 2,5 milyar euroluk sermayesi ile Almanya'nın önde gelen özel sermayeli varlık yönetimi yapan şirketleri arasında bulunuyor. Nord Holding bünyesinde bulunan ve 1993’ten bu yana CO2 soğutkanlı kompresör geliştiren Bock GmbH, çevreci ve ekonomik kompresörler alanında küresel bir teknoloji ve inovasyon şirketi. Almanya, Çek Cumhuriyeti, Hindistan ve Çin’de 4 üretim sahasına sahip Bock GmbH, ulaşım, otobüs, perakende, lojistik, depolama ve gıda işleme sektörleri için yüksek kaliteli kompresör üreten firmalar arasında yer alıyor.

Düşük KIP değerlerine sahip teknolojiler geliştirecek

Gerçekleştirilecek satın almayla Danfoss, küresel ısınma karşısında yeşil enerji geçişini destekleyecek ve sektörel rekabeti artırmak amacıyla düşük küresel ısınma potansiyeli (KIP) değerlerine sahip soğutma teknolojilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında proaktif bir rol üstlenecek. Danfoss İklimlendirme Çözümleri’nin hali hazırda güçlü olduğu manyetik yataklı yağsız santrifuj kompresörler, inverter-scroll, hermetik ve vidalı kompresörler ile soğutma grubu portföyüne; CO2 (R744) gibi doğal soğutkanlı, hidro-karbon ve diğer düşük KIP değerine sahip soğutkanlara sahip yarı-hermetik ailesi de dahil olacak.

“Portföyümüzü güçlendirerek”

Satın alma planına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Danfoss İklim Çözümleri Başkanı Jürgen Fischer, “Çevreci ve yeşil enerji dönüşümünü destekleyen sistemlere geçişi hızlandırmak hiç bu kadar önemli olmamıştı. Düşük KIP'li soğutucularla çalışan verimli kompresörler ise bu geçiş için değerli bir araç niteliğinde. Bock GmbH, yarı hermetik kompresör ürün gamıyla portföyümüzü güçlendirerek, müşterilerimizin karbondan arındırılmış teknolojilere ulaşmasına yardımcı olma sözümüzü gerçekleştiriyoruz.” dedi.



Bock CEO’su Dr. Marcus Albrechti ise, konuya ilişkin şunları kaydetti: “Satın alma hepimiz için oldukça heyecan verici. Geçtiğimiz iki yılda gösterdiğimiz güçlü büyümemizden sonra şimdi de Danfoss ailesinin bir parçası olmak Bock GmbH için yeni iş fırsatları yaratacak. Yakın ortaklığımıza dayanarak, küresel anlamda kompresör sektörünün en güçlü oyuncularından biri olmak için ideal bir konuma geldiğimizi kesin olarak söyleyebiliriz. Danfoss ile yalnızca iş geliştirme stratejilerimizde değil, aynı zamanda çalışanlarımız ve büyümeyi nasıl yönlendirdiğimiz konusunda da aynı değerlere sahibiz.”

“Sonraki hedefimiz, sektörün yeşil enerji geçişini hızlandırmak”

Danfoss Türkiye, Orta Doğu ve Afrika İklimlendirme Çözümleri Kıdemli Satış Direktörü Mert Kalafatoğlu da yaklaşan gıda ve enerji krizi karşısında daha güçlü durabilmek için sürdürülebilir soğutma teknolojilerine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Kalafatoğlu, devamında şunları söyledi: “Uluslararası Soğutma Enstitüsü (IIR) verilerine göre, soğutma teknolojisi ve iklimlendirme, dünya çapında elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor. Bu durum, yüksek enerji verimliliği sağlayan ürün ve çözüm arayışını her zamankinden daha önemli hale getiriyor. Sürdürülebilir bir soğutma ve iklimlendirme için tek yol ise hem yüksek enerji verimliliği sağlayan hem de düşük KIP değerine sahip akıllı soğutkan teknolojilerinden geçiyor. Bu alanda gücümüze güç katacak yeni bir gelişmeyi duyurmaktan çok mutluyuz. Danfoss olarak bu yatırımdan sonraki en büyük hedefimiz, ticari soğutma sistemlerinde sektörün yeşil enerji geçişini hızlandırmak ve iş ortaklarımızın yeşil enerjiye geçiş yolculuğunu hızlandıracak cesur adımlar atmak.”