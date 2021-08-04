Danfoss ve Eeton’un birleşmesi tamamlandı

Isıtma, soğutma, motor kontrol sistemleri, güç çözümleri, otomasyon ve enerji verimliliği alanında faaliyet gösteren Danfoss, Türkiye’de 2 bin 800 çalışanıyla üretim yapan Eaton Hydraulics'i 2020’de 3,3 milyar dolara satın aldı.

Şirket, Tekirdağ-Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerinde gerçekleştiği törende Rekabet Kurumu'nun onayıyla birleşmenin tamamlandığını duyurdu.

Konuya ilişkin şirketten yapılan açıklamada, Danfoss ve Eaton Hydraulics'in şirket kültürü ve de müşteri, Ar-Ge ve kalite odağı gibi birçok kurumsal benzerliği de paylaştıklarına dikkat çekildi. Açıklamada, “İki şirket de global ölçekte coğrafi ayak izlerine sahip olduğundan bu birleşim, tüm dünyada çok daha geniş çaplı bir mevcudiyeti beraberinde getiriyor. Bu alım aynı zamanda Danfoss'un, Eaton Hydraulics'in hizmet verdiği endüstriyel hidrolik pazarına da girmesini sağlayacak." ifadelerine yer verildi.

"Dijital çözümlere yatırım yapmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Danfoss Başkanı ve CEO’su Kim Fausing, mobil ve endüstriyel hidrolikte global bir lider olma yolunda önemli bir adım attıklarını söyledi. Kim Fausing, bu anlaşma ile ana hidrolik faaliyetlerine ve dijital çözümlere yatırım yapmaya ve güçlü bir teknoloji ortağı olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Eaton Başkanı ve CEO'su Craig Arnold da, "Eaton'ın hidrolik ekibi de mobil ve endüstriyel hidrolikte global bir lider olmakta kararlı olan bir şirketin parçası olacak. Bu işletmelerin birleşimi aynı zamanda sektörde lider teknoloji ve çok daha geniş bir hidrolik çözüm portföyü sunarak müşterilere ve distribütörlere de fayda sağlayacak." şeklinde konuştu.

Şirket Üst Yöneticisi Aron Bensason ise, “Danfoss buna özellikle birleşme diyor, iki büyük gücün birleşmesi.” ifadelerini kullandı.