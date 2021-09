Danimarkalı Aquaporin’den VestelCity’ye üst düzey ziyaret

Takip Et

Hüsniye GÜNGÖR

Danimarka Başkonsolosluğu’nun ziyareti içeren sosyal medya paylaşımında yer alan “Vestel ve Aquaporin'in güç verdiği ortak sürdürülebilir teknolojileri yakın gelecekte Danimarka Kraliyet Başkonsolosluğu'nda kutlamayı umuyoruz” sözleri akla iki şirket arasındaki iş birliğini getiriyor.

Biyoteknoloji tekniklerini en son teknolojiyle birleştirerek kendini su arıtmada devrim yaratmaya adayan Aquaporin A/S, geliştirdiği su arıtma teknolojisini 15 yıllık Ar-Ge ve NASA deneylerinin ardından son kullanıcı ve sanayi kullanımına açıyor. Aquaporin A/S, 2020 Eylül ayında Türk ortağı Nordic ile birlikte hane kullanımı için geliştirdiği ZERO su arıtma cihazıyla Türkiye pazarına adım atmıştı. Şirketin CEO’su Peter Holme Jensen, DÜNYA gazetesinin haftalık İngilizce yayını TR MONITOR’e martta verdiği röportajda sanayi çözümleri için de büyük şirketlerle görüşmelerin sürdüğünü söylemişti. Jensen, “Mevcut ürün portföylerine teknoloji transferi ve bazı yeni inovasyon projeleri için büyük Türk şirketleriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Bu konuda yakın bir zamanda önemli bir iş birliğini duyuracağız” açıklamasında bulunmuştu.

Büyükelçi Danny Annan’ın başkanlık ettiği Danimarkalı iş heyetinde Aquaporin CEO'su Peter Holme Jensen, satış müdürü Kim Andersson, şirket mühendislerinden Jan Benecke, şirketin Türkiye’deki ortağı Nordic Dış Ticaret’in kurucusu Yasin Kasa ve kurucu ortağı Oğuz Ahmet Yılmaz yer aldı. Vestel’in Manisa'daki üretim tesisi VestelCity’yi ziyaret eden heyeti Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü Erdal Haspolat, Ar-Ge'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turgay Büyük ve Teknoloji Geliştirme Müdürü Fatih Arslan karşıladı. Heyet, VestelCity'deki buzdolabı Ar-Ge ekibi, dış kaynak kullanım ürünleri ekibi ile bir araya geldi ve atıksu arıtma tesislerini ziyaret etti.