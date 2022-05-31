Danimarkalı DFDS, Ekol’ün karayolu taşımacılığı birimini devralma hazırlığında

Aysel YÜCEL

Deniz taşımacılığının Danimarkalı devlerinden DFDS, Türkiye’nin önde gelen lojistik şirketlerinden Ekol’ün uluslararası karayolu taşımacılığı bölümünü devralıyor. DÜNYA’nın konuya yakın kaynaklardan aldığı bilgiye göre; taraflar prensipte el sıkıştı. Resmi imzaların atılması ve Rekabet onayının ardından, grubun cirosunun yaklaşık yüzde 60’ını oluşturan Ekol Uluslararası Karayolu Taşımacılığı şirketi, DFDS bünyesine katılacak.

Karayolu taşımacılık şirketini DFDS’e devretmeye hazırlanan Ekol, depolama, dağıtım ve teknoloji şirketlerini ise Ekol Vakfı’na devretmeyi planlıyor. Ekol Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul’un uzun yıllardır, şirketi şirket çalışanlarına bırakmak yönünde bir hayali vardı. Musul bu amaçla geçen yıl Ekol Vakfı’nı kurmuştu.

13 ülkede ofisi bulunuyor

1990 yılında kurulan Ekol, taşımacılık, kontrat lojistiği, dış ticaret, gümrük ve tedarik zinciri yönetimi alanında faaliyet gösteren entegre bir lojistik şirketi. Ekol’ün Türkiye, Almanya, İtalya, Yunanistan, Fransa, Ukrayna, Romanya, Macaristan, İspanya, Polonya, Çekya, Slovenya ve İsveç’te olmak üzere 13 ülkede ofisi bulunuyor. Kkapalı alanı 1.000.000 m²’nin üzerindeki dağıtım merkezinin yanı sıra Intermodal taşımacılığa fırsat veren haftalık 52 sefer yapan blok trenleri ve 7 bin 500 aracıyla da Ekol, Avrupa’nın önde gelen lojistik sağlayıcıları arasında yer alıyor.

DFDS, Avrupa genelinde feribot ve taşımacılık hizmetleri sunan bir şirket. DFDS’nin 10 binden fazla çalışanı, 20’den fazla ülkeden oluşan ağında görev alıyor. 1866 yılında kurulmuş olan Kopenhag merkezli DFDS, Nasdaq Kopenhag'da işlem görüyor.