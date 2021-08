Danimarkalı firmanın Litvanya’daki fabrikasını Mono Steel inşa edecek

Takip Et

Paris Metrosu (Fransa), Snowy 2.0 Hydro Santral Projesi (Avusturalya), Münih Metrosu (Almanya), Gotthard Tünel Projesi (İsviçre ve İtalya’yı birbirine bağlayan tünel), Stockholm Metrosu (İsveç), Lozan Tünel Projesi (İsviçre) gibi önemli projelerde yer alan Mono Steel, yer aldığı projeleri her gün artırıyor.

Son olarak Litvanya’nın Jonava şehrinde faaliyet gösteren Danimarkalı firma ile kısa süre önce işbirliği yapan Mono Steel, mevcutta 6 bin metrekarelik tesise ek 10 bin metrekarelik yeni bir üretim tesisi inşa edecek.

Eylül ayında yapımına başlanacak olan tesis, çelik konstrüksiyonundan çatısına kadar Mono Steel imzasını taşıyacak. Proje için ayrılan yatırım miktarı ise 2 milyon 650 bin euro.

"Tesis, özellikle Baltık ülkeleri için çok önemli"

Konuyla ilgili açıklama yapan Mono Steel CEO’su Mustafa Toprakçeken, “Litvanya’daki tesis, özellikle Baltık ülkeleri için çok önemli. Baltık ülkelerinin ilk alüminyum üretim hattına da sahip olacak olan tesisin yapımı bizim için de güzel bir işbirliği oldu. Nitelikli ve özel üretimlerimizle tüm dünyada metrodan fabrikaya, tünelden konut projesine kadar her şekilde hizmet vermeyi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.



Mono Steel’in ortaklarından Murat Özcan ise, 2 milyon 650 bin euro yatırım bedeli ile inşa edecekleri tesise ilişkin şunları söyledi: “İmzamızı taşıyan her proje bizim için özel. İşbirliği yaptığımız tüm firmalara, zamanında ve kaliteli üretimlerimizle hizmet veriyoruz. Dünyanın dört bir yanında, farklı projelerde yer almak hem bizim hem de ekibimiz için daha fazla deneyim demek. Her projeye ilk günkü heyecanımızla ve özverimizle bakıyor, çalışıyor ve üretiyoruz.”