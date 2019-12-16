Danimarkalı ilaç devi, Türkiye’yi bölge üssü seçti
Dünyanın en büyük ikinci vakfı Danimarka merkezli Novo Nordisk Foundation’a ait Novo Holding’in iştiraki olan ilaç şirketi Novo Nordisk, Türkiye’yi üretim, lojistik, yönetim ve Ar-Ge çalışmalarının bölge merkezi olarak belirledi.
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