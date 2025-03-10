Danone Türkiye'de üst düzey atama

Danone, üst düzey bir atamaya imza attı. Sevil Kayaş Yılmaz, Mart 2025 itibarıyla Danone Türkiye, Orta Asya & Kafkasya İnsan Kaynakları Direktörü olarak atandı.

Yeni görevinde Yılmaz, Gürcistan’dan Moğolistan’a uzanan geniş bir coğrafyada 8 üretim tesisinden, Ar-Ge merkezine, merkez ofislerden sahaya kadar 10’u aşkın ülkede yaklaşık 3.000 Danoneli için insan kaynakları stratejilerinin geliştirilmesi, yetenek yönetimi, organizasyonel gelişim ve kültürel dönüşüm süreçlerine yön verecek.

İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde lisans, Marmara Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi & Gelişimi bölümünde ise yüksek lisansını tamamlayan Sevil Kayaş Yılmaz, 2006-2016 yılları arasında PepsiCo’da Tarsus Fabrikanın kurulması da dahil olmak üzere, Suadiye Fabrika İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Organizasyonel Gelişim Müdürlüğü ve Global SAP Proje & Değişim Liderliği rollerinde görev aldı. Akabinde Vodafone’da geçirdiği 6,5 yıldan sonra teknoloji sektöründe faaliyet gösteren Insider’da İnsan ve Kültür Direktörü olarak görev aldı.