DAP, Ayazağa'da 100 bin metrekarelik ihale kazandı

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (GYO) İstanbul'un önemli lokasyonlarından Ayazağa’da bulunan bölgenin en değerli arazisi için gerçekleştirdiği ihale sonuçlandı.

Toplamda dört firmanın katılım sağladığı ihalede arazinin yeni sahibi, 3 milyar 111 milyon TL bedelle en yüksek teklifi veren DAP Holding iştiraklerinden Eltes İnşaat oldu. İhale sonucunda Emlak Konut GYO’ya ödenecek tutar ise 1 milyar 244 milyon TL olarak açıklandı.

Toplam 100 bin metrekare büyüklüğe sahip arazi, 50 bin metrekarelik dev koru ve yeşil alanı da bünyesinde barındırıyor. Konut ve ticari alanların yer aldığı arazi, Belgrad Ormanı manzaralı. İstanbul Teknik Üniversitesi’ne yakın mesafede bulunan arazi, aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi şehir içi ulaşım akslarının tam merkezinde olmasıyla da dikkat çekiyor.

"Özel bir proje yapacağız"

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Emlak Konut GYO’nun Levent arazisi için düzenlediği ihale için çok özel bir hazırlık yaptıklarını belirterek, “Avrupa Yakası’nın en değerli merkezi noktalarından birinde proje geliştireceğimiz için çok mutluyuz. Bu zamana kadar birçok özel projeyi hayata geçirdik. Bölgede DAP Yapı ayrıcalığıyla çok farklı bir projeye imza atacağız. İhalesini kazandığımız Levent arazisi, lokasyonu itibarıyla, önemli ulaşım ve ticaret akslarının kesişim noktasında yer alıyor. Tüm bunların yanında sosyal ve kültürel anlamda da değerli bir konumda bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin geleceğine inanıyoruz”

Ziya Yılmaz, şöyle devam etti: “DAP Yapı olarak bugüne kadar hayata geçirdiğimiz tüm projelere birer sanat eseri gözüyle baktık. Deyim yerindeyse toprağa şekil veriyor, şehrin vitrinini nakış gibi işliyoruz. Bu açıdan, Levent’teki arazimizde de çok özel bir projeyi İstanbullular ile buluşturacağımızın sözünü şimdiden verebilirim. Türkiye’nin potansiyeline yürekten inanıyoruz, yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Geleceğimizi daha güzel yapmak adına gece-gündüz demeden var gücümüzle çalışıyoruz. İstanbul’a ve ülkemize anıt eserler, sembol binalar kazandırmaya devam edeceğiz.”