DAP Yapı’ya ‘Yılın Tüketici Markası’ ödülü

Müşteri deneyimi yönetimindeki başarıları ve müşterisiyle sağlıklı ve sürdürülebilir ilişki kuran markaların ödüllendirildiği ‘A.L.F.A Awards’ün 7'ncisi İstanbul'da gerçekleştirildi.

Bankacılık sektöründen beyaz eşya sektörüne, dijital yayın platformlarından e-ticaret sitelerine, fast food'dan perakende giyime kadar, 57 kategoride müşteri deneyimini en iyi yaşatan markaların yarıştığı törende DAP Yapı, kendi kategorisinde "Müşteri Deneyimini En İyi Tasarlayan ve Sunan Marka" ödülünün sahibi oldu.

"50 yıl sonrasını da düşünerek projeler geliştiriyoruz"

DAP Yapı Genel Müdür Yardımcısı Kayhan Çavuşoğlu, DAP yapı olarak sadece bugünü değil bundan 50 yıl sonrasını da düşünerek projeler geliştirdiklerini belirterek, "Bulunduğumuz şehre ve ülkemize değer katacak mimari tasarımlar ve projeler geliştiriyoruz. Bugüne kadar dünya çapında çok sayıda uluslararası ödül getiren projelerimiz var, mevcut projelerimizi geliştirirken de dönemin ruhuna ihtiyaçlarına uygun, müşterilerin beklentilerini karşılayan projeler geliştiriyoruz. Pandeminin hemen başında bir sağlık kurulu oluşturduk, aldığımız bilgilere 58 bin kişiyle yaptığımız anket çalışması ile DAP Yapı uzmanlığını da ekledik ve bugün hem Türkiye'de hem de Avrupa'da tescilli hale gelen 'Sağlıklı Evler' konseptini geliştirdik." ifadelerini kullandı.