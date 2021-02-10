Darboğaz, arama motoruna çip şirketi kurduruyor

Çin'in teknoloji devlerinden arama motoru Baidu'nun yapay zeka çipleri üreten bir şirket kurma hazırlığında olduğu öne sürüldü. ABD'li yayın kuruluşu CNBC'ye konuşan kaynaklar, Baidu’nun yeni kuracağı şirket için sermaye arayışında olduğunu, Çin’de birçok yatırımı bulunan risk sermayesi şirketleri GGV ve IDG Capital’in de kurulacak şirkete yatırım yapma konusundaki görüşmelerde yer aldığını söyledi.

Resmi bir açıklama henüz olmamasına rağmen haberin ardından Baidu’nun Nasdaq’ta işlem gören hisseleri açılış öncesi yüzde 7’ye yakın yükselerek 314,50 dolarla tarihi zirvesine yükseldi.

Baidu'nun şu an büyük ölçekli verileri işleyebilmek için tasarlanmış yapay zeka uygulamaları için tasarlanan Kunlun çiplerini üreten bir birimi var. Ancak ayrı bir çip şirketi kurması, CNBC'ye konuşan kaynaklara göre şirketin çip ticaretindeki ivmesini artıracak. Ayrıca bağımsız bir çip şirketi Baidu'nun otonom araç gibi diğer birimlerine de hizmet sağlayabilir.

Özellikle otomotiv sektöründe üretimi kesintiye uğratan çip darboğazı geçtiğimiz günlerde Siemens’ten 20 yıl önce spinn-off’la ayrılan çip üreticisi Infineon’un çip yatırımını öne çekmesine neden olmuştu. Baidu’nun kuracağı ve ana hissedarı olacağı şirketin birçok sektöre yarı iletken satışı yapması öngörülüyor.

Siemens ve Samsung gibi otomotiv dışındaki şirketlerin de endişeli olduğu çip tedariki sorunu, son olarak ABD’de General Motors’un üç tesisindeki üretim kesintisini mart ayının ortalarına kadar uzatmak zorunda kalmasına yol açtı.