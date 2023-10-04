Dardanel, deniz ekosistemi için 300 ıstakozu doğal ortamına saldı

Mehmet Hanifi GÜLEL

Türkiye’de balık ve deniz ürünleri üretiminde önde gelen Dardanel ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, geçen yıl denizleri ve sualtındaki canlı popülasyonunu korumak, azalan balıkçılık kaynaklarına dikkat çekmek için işbirliği yapıyor.

Istakoz popülasyonunu artırmak için hayata geçirilen “İyilik Yap, Denize At” projesi ikinci yılında olduğu gibi bu yıl da 300 ıstakoz doğal ortamlarıyla buluşturuldu. Azalan kaynakların akuakültür yolu ile desteklenebileceğinin vurgulandığı projeye, bu sene milli sporcu ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen de dahil oldu ve 300 ıstakoz doğal ortamına salındı. Etkinliğe Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen ve ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu katıldı.

“Denizler için somut adımlar atıyoruz”

Türkiye’nin balık ve deniz ürünleri üreticisi olarak denizlerin geleceğine sahip çıktıklarını ifade eden Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, hayati önem taşıyan bu ekosistemin devamlılığı adına olası riskleri azaltmak için somut adımlar attıklarını söyledi. Geçmişte Çanakkale Boğazı’nda bolca bulunan, ancak günümüzde sayıları giderek azalan ıstakozların popülasyonunun kademeli olarak artışını ve sürdürülebilirliğini sağlamak hedefiyle yola çıktıklarını kaydeden Önen, “Projemizi, ülkemizin bu alanda akademik olarak önde gelen kurumu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi ile hayata geçirdik” dedi.

Midiye üretiminde 3 bin ton kapasiteye ulaşacak

Bu yıl, yine ıstakozların daha kontrollü ve güvenli alan oluşturacağı düşüncesi ile Dardanel Midye Çiftliği’nin altına salınarak büyümelerinin sağlanacağını aktaran Önen, ıstakozların büyümesi için uygun derinlik ve dip yapısına sahip çiftliği 2020 yılında kurduklarını bildirdi. Türkiye’de ilk kez kullanılan Batea üretim teknolojisiyle midye yetiştirdiklerine dikkat çeken Önen, “Mevcut olan 20 adet Batea’nın önümüzdeki yılın ikinci çeyreğine kadar 30 adete çıkartarak yıllık 3 bin tonluk üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Erenoğlu: Deniz ekosistemi için önemli

Projenin deniz ekosisteminin korunmasına yönelik önemli bir adım olduğunu ifade eden ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, denizleri korumak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekti. Şahika Ercümen, ekolojik dengeyi sağlayan ve pek çok açıdan doğal kaynağımız olan denizlerin geleceği için bizim atacağımız her olumlu adımın çok değerli olduğunu söyledi.