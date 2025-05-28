Dardanel, İSO 500 Listesi'nde 62 basamak yükseldi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024' araştırmasında Dardanel, geçen yıla göre 62 basamak yükselerek 319. sıraya yerleşti.

Sektördeki liderliğini koruyor

Şirketin kamuoyuyla paylaştığı bilgilere göre, yenilikçi üretim anlayışı ve stratejik yatırımlar sayesinde istikrarlı bir büyüme kaydeden Dardanel, sektördeki liderliğini korumaya devam ediyor.

İstanbul, Çanakkale ve Yunanistan'da faaliyet gösteren şirket, kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sunmayı sürdürüyor.