Dardanel, İSO 500 Listesi'nde 62 basamak yükseldi
Gıda sektörünün öncü firmalarından Dardanel, İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı 'Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024' listesinde 62 basamak yükselerek 319. sıraya yerleşti. Yenilikçi üretim anlayışı ve yatırımlarıyla dikkat çeken şirket, yurt içi ve yurt dışı faaliyetleriyle büyümesini sürdürüyor.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024' araştırmasında Dardanel, geçen yıla göre 62 basamak yükselerek 319. sıraya yerleşti.
Sektördeki liderliğini koruyor
Şirketin kamuoyuyla paylaştığı bilgilere göre, yenilikçi üretim anlayışı ve stratejik yatırımlar sayesinde istikrarlı bir büyüme kaydeden Dardanel, sektördeki liderliğini korumaya devam ediyor.
İstanbul, Çanakkale ve Yunanistan'da faaliyet gösteren şirket, kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sunmayı sürdürüyor.