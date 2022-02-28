Dardanel, Jazzy ile kedi-köpek maması sektörüne adım attı

Sektöründe global liderliğe odaklanan ve öz kaynaklarıyla büyümeyi sürdüren Dardanel, pet food markası Jazzy ile yatırımlarına bir yenisini ekledi.

Çanakkale’de hayata geçirilen Jazzy tesisleri, 2022 yılı Şubat ayı itibarıyla üretime başladı. Yaş konserve kedi-köpek maması üretimi yapılan tesisler, 95 ve 400 gramlık konserve kutularda yıllık 55 milyon adet üretim kapasitesine sahip.

İki yılda 30 milyon dolarlık yatırım

Yeni Jazzy tesislerine yaptıkları yatırım ve 2022 yılı hedeflerine ilişkin açıklama yapan Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, “Güçlü öz kaynağımızla ilerlemeye devam ederken, daha güçlü yatırımlara imza atmayı hedefliyoruz. 2022’deki ilk atılımlarımızdan birini yeni pet food tesisleri ile yaptık. Yıllık 55 milyon adet, yaklaşık 8 bin tona varan yaş kedi-köpek maması üretim kapasitemizle bu sektörde de öncü olmayı amaçlıyoruz. Tesisimizde hali hazırda yaş konserve mama üretiyoruz. Ancak gelecekte kuru mama alanında da yatırım yapmayı planlıyoruz. Son iki yılda yapılan yatırım değeri 30 milyon dolara yaklaştı. Yeni yatırımlarımızla büyüme ivmemizi aynı hızla devam ettirmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.