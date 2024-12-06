Dardanel, suşi üretimine başladı

Dardanel, Yunanistan'da sahibi olduğu 3'üncü fabrikasını devreye almasıyla suşi üretimine başladı. Modern teknolojiyle donatılmış ve 2 bin 200 metrekare alana yayılmış olan fabrika, yılda 15 milyon adet suşi üretimine olanak sağlıyor.

Uluslararası pazarlarda büyümeye yönelik bu adımla hem Yunanistan hem de komşu Avrupa ülkelerine satış yapmayı planlayan firmanın hedefi, 50 milyon Euro ciro yapmak.

Şirketin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen yapmış oldukları yatırımın, suşi kategorisinde uluslararası pazardan daha fazla pay almalarını sağlayacağını belirtti.

Dünya genelinde suşinin büyüme potansiyeli yüksek bir ürün olduğuna dikkat çeken Önen, yeni yatırıma yönelik yaptığı değerlendirmede, "Yunanistan'da gerçekleştirmiş olduğumuz yatırımlarımıza bir yenisini daha ekleyerek Sushida Kallimanis markasıyla paketli suşi ürünlerimizi hem Yunanistan'da hem komşu ülkelerde tüketicilere sunmaktan heyecan duyuyoruz. Yapmış olduğumuz yatırım, suşi kategorisinde uluslararası pazardan daha fazla pay almamızı sağlayacak" ifadelerini kullandı.