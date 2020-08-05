Dardanel: Üretim süreçlerimiz sağlıklı şekilde devam ediyor

05 Ağustos 2020

Önen, "kapalı devre çalışma sistemi"nin resmi makamların önerdiği ve tebliğ ettiği bir metot olduğunu belirterek, "Söz konusu yöntem, içinden geçtiğimiz bu olağanüstü süreçte çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığının korunması için en etkili yöntem olduğu için uygulanmıştır." dedi.

Önen, şirketin uyguladığı "kapalı devre çalışma sistemi" hakkında yaptığı yazılı açıklamada, 36 yıldır olduğu gibi bugün de çalışan sağlığının, markalarının ve şirketlerinin en büyük önceliği olmaya devam ettiğini belirtti.

Bugün itibarıyla üretim tesislerinde herhangi bir COVID-19 vakası bulunmadığını belirten Önen, üretim süreçlerinin son derece sağlıklı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Önen, "Bu hafta sona erecek kapalı devre çalışma sistemi, resmi makamların bizlere önerdiği ve tebliğ ettiği bir metot olup; içinden geçtiğimiz bu olağanüstü süreçte çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığının korunması için en etkili yöntem olduğu için uygulanmıştır. Hepimize düşen en büyük görev ilgili otoritelerin yönlendirmelerine uymak ve onların yol göstericiliğinde tüm önlemleri kararlılıkla uygulamayı sürdürmektir." dedi.

Pandemi sürecinde çalışanlarının ve isteyenlerin ailelerinin, içinde özel banyo ve tuvaleti bulunan iki kişilik özel odalarda son derece konforlu bir şekilde misafir edildiğini ve her türlü ek ihtiyaçlarına da destek sağlandığını bildiren Önen, şu açıklamayı yaptı:

"Pandemi sürecinde, değerli çalışma arkadaşlarımızın yıllık izinlerine de beş gün ekleme yapıldı. Tüm dünya için zor olan bu süreçte hepimize düşen en büyük görev ilgili otoritelerin yönlendirmelerine uymak ve onların yol göstericiliğinde tüm önlemleri kararlılıkla uygulamayı sürdürmektir. Dardanel ailesi olarak; üretmekten, değer yaratmaktan ve en önemlisi insanımıza değer vermek ve istihdam sağlamaktan gurur duyuyoruz. Artan üretim kapasitemizle de çok daha fazla istihdam sağlayacak, çok daha fazla üretip sağlıklı ürünlerimizi ülkemizde ve ihracat yaptığımız 40’ın üzerindeki ülkede tüketicilerimizin beğenisine sunmaya devam edeceğiz."

DİSK'ten Dardanel fabrikasındaki çalışma sistemine tepki

Kaynak: AA