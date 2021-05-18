Dardanel: Yeni markalar satın almayı hedefliyoruz

Dardanel, 2021 yılının ilk 3 ayına ilişkin finansal gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre, Dardanel'in 2021 yılı ilk çeyrek konsolide cirosu geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33 artışla 281 milyon 489 bin 543 lira olurken, FAVÖK 38 milyon 376 bin 748 lira, FAVÖK marjı ise yüzde 14 olarak gerçekleşti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dardanel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, "2021 yılında da bütçe hedeflerimiz doğrultusunda büyümeye devam ediyoruz. Hedefimiz Türk halkının en sağlıklı proteinle beslenmesine katkı sağlamak ve ülkemizde şu an yılda 200 gram olan kişi başı ton balığı tüketimini dünya genelinde olduğu gibi yılda 1 kilonun üzerine çıkarmaktır. Dardanel markası ile şu anda yüzde 60 olan pazar payımızı daha da artırmayı amaçlarken, yakın coğrafyamızda da güçlü pazar payına sahip yeni markaları satın almayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.