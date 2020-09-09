Dardanel Yunanistan'da şirket kuruyor

09 Eylül 2020

Dardanel'in, Yunanistan'da "Dardanel Greece S.A." ismi ile şirket kuracağı bildirildi.

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada, "Yüzde 100 oranda hisseleri şirketimize ait 500 bin euro ödenmiş sermaye tutarı ile Yunanistan'da yerleşik olacak'' Dardanel Greece S.A.'' unvanı ile şirket kurulması kararı alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklama:

"Şirketimizin 09.09.2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında Şirketimizin gerek kendi ürünlerinin gerekse de muhtemel satın alınacak Yunan Şirketinin ürünlerinin Yunanistan ve Avrupa Pazarında satış ve dağıtımının yapılması, Yunan şirketinin muhtemel satın alınması sırasında gerekecek işlemlerde kullanılması amacı ile şirketimizin dünya şirketi olma yolunda atılan ilk adım olarak yüzde 100 oranda hisseleri şirketimize ait 500.000 Euro ödenmiş sermaye tutarı ile Yunanistan'da yerleşik olacak '' Dardanel Greece S.A.'' ünvanı ile şirket kurulması kararı alınmıştır."

Dardanel, 21 Mayıs'ta Yunanistan'da dondurulmuş deniz ürünlerinin üretimi ve satışı konusunda faaliyet gösteren bir şirketin hisselerinin satın alınması için görüşmelere başlama kararı almıştı.