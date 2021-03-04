Dardanel'den 8 Mart'ta özel reklam filmi

Dardanel, bin 485 kadın çalışanıyla üretim yaptığı Çanakkale bölgesinde kadın iş gücünü ekonomiye kazandırmaya devam ediyor.

Kadın çalışan sayısı ile Türkiye'nin “kadın dostu şirketleri” listesinde yükselişini sürdüren şirket, bunu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladığı ve Dardanel kadın çalışanlarının yer aldığı filmle ekranlara taşıdı.

Dünya Kadınlar Günü için ekran karşısına geçen ve hazırladığı filmde “Adamlar ne güzel yapmış” söylemine karşı çıkan Dardanel, “Adamlar yapmış değil, kadınlar yapmış” diyerek, üretim ve ekonomide kadın emeğinin önemine vurgu yaptı.

“Kullanılan toplumsal dili değiştirmekle başlayalım”

Dardanel İcra Kurulu Başkanı Mehmet Önen, “Gıda pazarında 37 yıldır oluşturduğumuz bu başarı hikayesi, yatırım ve üretimin ardında kadın çalışanlarımızın emeği var. Bölgemizde binlerce kadına istihdam sağlamak, gelir yaratmak ve böylece hanelerine dokunmak, bizim en büyük mutluluğumuz. 2021 yılına dair yeni yatırım ve büyüme planlarımızın odağında da kadın istihdamını artırmak başta geliyor.” dedi.

Hazırladıkları filmde Dardanel’in kadın çalışanlarının yer aldığını belirten Önen, toplumda ve iş dünyasında cinsiyetçi kalıpları yıkmanın öncelikle kullanılan dilden başladığını söyledi. Bu nedenle filmde "Adamlar değil, kadınlar ne güzel yapmış” diyerek Dardanel’in başarı hikayesinin arkasında kadınların olduğuna dikkat çektiklerini aktaran Önen, "Cinsiyet ayrımcılığının ortadan kalkması ve kadının ekonomide hak ettiği yeri bulması için biz özel şirketlere büyük görev düşüyor. İşe öncelikle bakış açısı ve kullandığımız dili değiştirmekle başlamak gerektiğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.