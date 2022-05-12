Dardanel’in konsolide satış cirosu yüzde 89 arttı
Cirosunu bu yılın ilk çeyreğinde 2021’in aynı dönemine göre 281 milyon TL’den 530 milyon TL’ye çıkaran Dardanel, konsolide satış cirosunu yüzde 89 oranında artırdı.
Dardanel, 2022 yılının ilk 3 aylık konsolide mali verilerini açıkladı. 2021’de başarılı performansın ardından 2022’ye de hızlı bir giriş yapan Dardanel, yılın ilk çeyreğinde büyümesini sürdürdü.
Açıklanan verilere göre, yılın ilk 3 ayında şirketin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) marjı yüzde 16’ya yükseldi.
Cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre 281 milyon TL’den 530 milyon TL’ye çıkaran Dardanel’in konsolide satış cirosu yüzde 89 oranında artış kaydetti.
Öte yandan ihracat pazarlarını da her geçen gün genişleten şirket, 2022’nin ilk çeyreğinde ihracatını dolar bazında yüzde 70 artırdı.