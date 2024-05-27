Datassist, Çanakkale Co-HQ ofisini açtı

Datassist'in, Çanakkale'de gerçekleşen Co-HQ ofisi açılışında; basın mensupları, Dardanel, Doğtaş, Gestaş, İşkur, Teknopark ve bölgeden birçok firma yetkilileri yer aldı. Şirketin kurucu ortakları Ayşe Nazmiye Uça ve Yılmaz Değer şu açıklamalarda bulundu:

Ayşe Nazmiye Uça: Her şeyi devletten beklemedik, öncü bir adım attık

"İş merkezlerinin İstanbul’da toplanması jeopolitik olarak doğru bir yaklaşım değil. Biz herşeyi devletten beklemek yerine özel sektör olarak sorumluluk alarak, sürdürülebilir bir sistem kurmayı düşündük. Ofisimiz kendisi yüksek mimar olan Yılmaz Değer tarafından gerçekleştirildi"

Yılmaz Değer: Kalkınmaya ve istihdama katkı sağlamak istiyoruz

"Bölgesel kalkınmaya istihdama katkı sağlamak ve çalışanlarımızın esenliğini artırmak istiyoruz. Datassist çalışanları hangi bölgede çalışacaklarını kendileri seçiyor. Yavaş bir şehirde mi, hareketli fırsatların olduğu büyük şehir ortamında mı yaşamak istediklerine kendileri karar veriyorlar. Çanakkale'de yavaş bir şehirde doğa ile iç içe yaşamayı seçen yetenekli çalışanlara ulaşmayı hedefliyoruz."