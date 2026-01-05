Daygas Isı Sistemleri, dış mekan ısıtmalarında yeni standart oluşturuyor

Kış geldi, havalar soğudu diye kepenkleri indirme korkusu yaşayan mekanlar, müşteri kaybetmemek için konfor alanları yaratmakta buluyor. Radyant ısıtma sistemleri, işletmelerin dış mekan kullanım süresini kış aylarında da kesintisiz sürdürürken ticari hacmi artırıyor; bakım maliyetlerinin düşüklüğü ve anında devreye girme özellikleriyle operasyonel hızı destekleyerek açık hava mekanlarını her türlü hava koşulunda cazibe merkezi haline getiriyor. Yerli üretim, yüksek verimlilik ve sektörel işbirlikleri ile pazarda güçlü bir konuma sahip teknoloji markası Daygas, mühendislik çözümleriyle Türkiye’de yeni bir dönem başlatıyor.

“Dış mekan ısıtmada yeni bir standart oluşturuyoruz”

Endüstriyel, ticari ve kurumsal alanlar için radyant ısıtma çözümleri geliştiren Daygas’ın Satış ve Pazarlama Direktörü Muhammet Güngören, “Türkiye’de açık ve yarı açık alanların dört mevsim kullanılabilmesi işletmeler için kritik bir ihtiyaç haline geldi. Daygas olarak tamamen yerli mühendislikle geliştirdiğimiz radyant çözümlerle, işletmelerin hem konfor hem enerji verimliliği beklentisini karşılıyoruz. Sodex Fuarı, İç Tesisat Buluşmaları ve belediyelerle yürüttüğümüz teknik eğitim programları sayesinde sektörümüzü hep birlikte ileri taşıyoruz. Yerli üretim gücümüzün hem ülkemizde hem de global pazarlarda değer görmesi bizler için ayrı bir motivasyon kaynağı oluyor. Bu eğitimler sayesinde sahadaki uygulama kalitesi artarken, son kullanıcıya sunulan sistem performansı da maksimum seviyeye çıkmaktadır. Daygas için eğitim, satışın ayrılmaz bir parçası” dedi.

2014 yılında doğalgazla çalışan açık alan ısıtıcılarında dışa bağlılığı azaltmak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerine başlayan Daygas, inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarını önceliklendiriyor. Bu sayede ısıtma sistemlerinde enerji tasarrufu sağlayan şirket; verimli, ekonomik, kaliteli ve fonksiyonel yerli ürünleri nihai tüketiciler ile buluşturuyor. Avrupa, Asya, Afrika ve Ortadoğu başta olmak üzere birçok kıtada aktif olarak ihracat gerçekleştiriyor. Ürünleri, halihazırda Almanya, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas ve Azerbaycan gibi farklı iklim ve kullanım ihtiyaçlarına sahip ülkelerde başarıyla kullanılıyor. Yalnızca ürün üreten bir marka olmanın ötesinde, sektörde doğru bilginin yayılması için aktif rol üstleniyor. Bayilerimize, iş ortaklarımıza, mühendislik ofislerine ve uygulayıcılara yönelik düzenlediğimiz teknik eğitimler ile radyant ısıtma sistemlerinin doğru projelendirilmesi ve verimli kullanımı konusunda bilgi aktarımı sağlıyoruz.

“Radyant sistemler, ısı kaybını engelleyerek enerji tasarrufu sağlıyor”

Türkiye’de açık alan müşteri kaybının kış aylarında %20–25 seviyesine çıktığını belirten Daygas Satış ve Pazarlama Direktörü ve Makine Mühendisi Muhammet Güngören, “Radyant ısıtma sistemleri, dış mekanda hizmet veren işletmeler için konforu ve verimliliği maksimize eden stratejik çözümler sunuyor. Rüzgarlı havalarda bile ısı kaybını engelleyerek enerji tasarrufu sağlıyor. Bu sistemler, işletmelerin dış mekan kullanım süresini kış aylarında kesintisiz sağlayarak artırırken, şık ve kompakt tasarımlarıyla mekanın estetiğini bozmadan homojen bir iklimlendirme avantajı barındırıyor. Çalışma anında sessiz kalarak müşteri deneyimini sekteye uğratmayan radyant çözümler, mekanları sürekli olarak canlı tutuyor. Yerli mühendislikle geliştirdiğimiz yüksek verimli sistemlerle işletmeler için hem konfor hem enerji maliyeti tasarrufunu mümkün kılıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’deki iş ortaklarımızın sahadaki gücünü koruyoruz”

Radyant teknolojisinin havayı değil yüzeyleri ısıtarak rüzgar etkisinde bile stabil bir ısı oluşturduğunu belirten Muhammet Güngören, “Bizim için teknoloji, üretilen kaliteli bir cihazdan ibaret değil. Sunduğumuz her çözümü kapsamlı bir ekosistemin parçası olarak görüyoruz. Müşterilerimiz için yalnızca hizmet sağlayıcısı değil, yol arkadaşı olarak konumlanıyoruz. Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ederek global ölçekte büyürken, Türkiye’deki iş ortaklarımızın sahadaki gücünü korumak ve artırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bugün 36 ülkeye ulaşan ihracat ağımızı, önümüzdeki 5 yıl içerisinde 60 ülkeye çıkarmayı hedefliyoruz. Bu büyümeyi yalnızca ülke sayısı olarak değil; pazar hacmi, marka bilinirliği ve proje büyüklüğü açısından da artırmayı amaçlıyoruz. İhracat yaptığımız pazarlarda sadece ürün satışı değil; saha analizleri, proje özel çözümler ve uzun vadeli işbirlikleri geliştiriyoruz. Bu da markamızın global ölçekte sürdürülebilir şekilde büyümesini sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Yerli üretimi yalnızca bir tercih değil, stratejik bir sorumluluk olarak gören Daygas, geliştirdiği yüksek verimli sistemlerle işletmeleri desteklerken; Türkiye ısıtma sektörü için standart oluşturuyor. Başarıyı; inovasyon ve teknolojiyi çevreye duyarlı bir enerji tasarrufu anlayışıyla aynı potada eritmekle temellendiriyor. Fonksiyonelliği kaliteden ödün vermeden sunarken, koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesini operasyonlarının merkezine yerleştiriyor. Toplumumuza ve doğaya karşı sorumluluklarımızı yerine getiren ekonomik ve yenilikçi çözümlerle hem yerel ekonomiye değer katmayı hem de dünyada güvenle anılan bir marka mirası bırakmayı hedefliyor.

“Her mekanın özgün ihtiyaçlarını analiz ediyoruz”

Geleceği daha tasarruflu, işlevsel ve yaşanabilir teknolojilerle inşa etmeye odaklandıklarını söyleyen Muhammet Güngören, “Daygas Isı Sistemleri olarak kurulum ve kullanım maliyetlerini en düşük seviyeye indirirken, kaliteden ödün vermeyen yüksek teknolojili çözümleri tecrübemizle harmanlıyoruz. Kafe, restoran ve açık alanlardan başlayıp ibadethaneler, depolar, stadyumlar, seralar ve spor salonlarına kadar uzanan çok geniş bir yelpazede hizmet sunuyoruz. Gerek yüksek tavanlı endüstriyel tesislerde gerekse daha kompakt alçak tavanlı alanlarda edindiğimiz derin saha deneyimiyle her mekanın özgün ihtiyaçlarını analiz ediyoruz. En karmaşık iklimlendirme zorluklarına bile en yüksek verimi sağlayan, sürdürülebilir ve en az maliyetli stratejik çözümleri kullanıcılarımızla buluşturuyoruz” şeklinde konuştu.

“Müşterilerimizin çözüm ortağı olarak yanlarında yer alıyoruz”

Daygas Isı Sistemleri, ürün gamının tamamında ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip kalite ve uygunluk belgelerini barındırmayı temel bir kurumsal ilke olarak benimsiyor. Söz konusu belgeler yalnızca yasal yükümlülüklerin yerine getirildiğini değil; aynı zamanda ürünlerin yüksek verimlilik, uzun ömür ve güvenli kullanım standartlarını karşıladığını da tescil ediyor. Güvenilirliğin en kritik kriter olduğu endüstriyel uygulamalarda Daygas, belgelendirme süreçlerini bir pazarlama aracından ziyade mühendislik kalitesinin doğal bir yansıması olarak konumlandırıyor. Bu kalite odaklı yaklaşım, markanın hem yurt içi hem de yurt dışı prestijli projelerde öncelikli tercih edilme nedenlerinin başında geliyor.

Daygas Satış ve Pazarlama Direktörü ve Makine Mühendisi Muhammet Güngören, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı: “Daygas için satış süreci, ürünün teslim edilmesiyle noktalanan bir işlem değil; aksine uzun soluklu bir iş ortaklığının başlangıcıdır. Geniş servis ağımız ve uzman teknik ekibimizle; keşiften projelendirmeye, montajdan satış sonrası desteğe kadar her aşamada müşterilerimizin çözüm ortağı olarak yanlarında yer alıyoruz. Hızlı müdahale kapasitemiz ve sürdürülebilir hizmet anlayışımızla sadece ürün değil; uzun vadeli bir güven inşa ediyoruz. Projelerimizde esas aldığımız bu kesintisiz destek prensibi, Daygas’ın sektördeki tercih edilme oranını artıran en temel sütunlardan biri."