DB Schenker, yeni ürünleri ile nakliye ağını güçlendiriyor

04 Ekim 2017

Entegre lojistik servis sağlayıcı DB Schenker, iki yeni ürünü DB SCHENKERsystem ve DB SCHENKERsystem premium ile Avrupa'da karayolu nakliye ağını güçlendiriyor.

Söz konusu servislere ilişkin bilgi veren DB Schenker Başkan Yardımcısı ve Avrupa Karayolu Nakliye Direktörü Christian Drenthen, Avrupa'da hızlı ve yüksek güvenilirlikle yüklemelerini gerçekleştirmek isteyen şirketler için en iyi çözümün DB SCHENKERsystem olduğunu söyledi. "Önemli olan sürat ise, Avrupa şirketleri için yeni çözüm DB SCHENKERsystem premium. Şirketler, en hızlı karayolu ağını kullanabilecekler ve performans garantisine sahip olabilecekler" diyen Drenthen, "Üretim gereksinimleri artan ve giderek daha bağlantılı bir ortamda nakliye sınırları olmayan bir Avrupa oluşturmaktayız" şeklinde konuştu.

Tüm önemli Avrupa şehirleri arasında günlük uzun mesafeli nakliye bağlantıları kuran DB Schenker, bu ağda 20 binden fazla çalışanı ile günde yaklaşık 300 binden fazla sevkıyatı yönetiyor.