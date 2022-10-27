DBE Holding’den şarj istasyonu yatırımı

Dünyada ve Türkiye’de son dönemlerde elektrikli otomobille yönelik yatırımlarda artış yaşanırken DBE Holding, İstanbul Yeşilköy’de kurduğu 300 kilowatt çıkış gücüne sahip ve tamamen yenilebilir enerjinin kullanıldığı şarj istasyonu ile araçların hızlı şarj taleplerini karşılamayı planlıyor. İstanbul Yeşilköy’deki Wow Hotel İstanbul’un önünde kurulan istasyonda 500 kilometre menzile sahip bir otomobil, 25 dakikada şarj edilebilecek.

İlk istasyonun ardından gelecek 3 ayda istasyon sayılarının 52’ye, 6 aylık süreçte ise toplamda 156’ya çıkaracaklarını bildiren DBE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taha Pınar, 2024 hedeflerinin ise 400 olduğunu söyledi. Kurulan istasyonların 500 kilometre menzile sahip bir otomobili, otomobilin şarj alma gücüne bağlı olarak 25 dakikada şarj edebildiğine dikkat çeken Pınar, “Şu anda 300 kilowatt çıkış gücüne sahip yatırımı devreye giren ilk firma biziz. Geleceğin teknolojisini bugünden kullanıyoruz. Hizmetimizi yüzde 100 yenilenebilir enerjiden veriyoruz. Bunları da karbon nötr olarak sağlıyoruz. Bunu da belgelendirebiliyoruz. Sadece bir elektrikli şarj istasyonu için 15 dönümlük bir alanda güneş enerji santrali yatırımı yaptık.” diye konuştu.

Birbirini tamamlayan istasyon yapılanması

1-1,5 yıl önce bu projenin sadece bir fikir olarak ortaya çıktığını dile getiren Mehmet Taha Pınar, “GIOEV projesi sadece bir elektrikli araç şarj projesi değil. Aynı zamanda elektrikli araçların güneş enerjisiyle beslendiği, tamamen yeşil bir döngü oluşturan bir proje. Bizim kullandığımız teknoloji Türkiye’de olmayan, dünyada da şarj cihazı olarak çok kullanılmayan 300 kilowatt güç sağlayan, son derece gelişmiş güneş enerji sistemlerinin kullanıldığı, bunları yazılımla destekleyen bir proje.” dedi.

Bundan sonraki elektrikli şarj istasyonlarının hangi bölgelere kurulacağı konusunda da bilgiler paylaşan Mehmet Taha Pınar, söyle konuştu: “Özellikle güneyden kuzeye birbirini tamamlayacak şekilde istasyon yapılanmasına gideceğiz. Sektörün gelişiminin bundan sonra daha da hızlanacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda öncelikle şehirlerarası yollarda elektrikli araçlar önünde uzun süren şarj problemini çözmeyi hedefliyoruz. İstanbul, İzmir, Hatay, Sivas, Konya, Ankara, gibi şehirlerde bir ağ kuracağız. Bu illerimizde ilk etapta yaklaşık 52 istasyon yerleştirilecek. Yerleri belli, anlaşması da yapıldı. Sonrasında gelecek 104 istasyonun da ön anlaşmaları yapıldı. İstanbul-İzmir karayolunda ve Kuzey Marmara Otoyolu’nda da yer alacağız. Tüm bunların sonunda amacımız bütün Türkiye’ye yayılmak.”

“147 milyon dolar tasarruf sağlayacağız”

Kurulması planlanan elektrikli şarj istasyonları tamamlandığında hem çevreye hem de ekonomiye büyük katkı sağlayacaklarını dile getiren Mehmet Taha Pınar, “Proje tamamen hayata geçirildiğinde 1 milyon 150 bin ton karbon salınımını engellemiş olacağız. Türkiye’nin karbon salınımını pozitif anlamda yüzde 0,2 etkileyeceğiz. Türkiye ekonomisine de büyük katkı sağlayacağız. Elektrikli şarj istasyonlarında, kuracağımız güneş enerjisi santrallerinden elde edilen elektriği kullanacağız. Böylece devlete ilave tüketim yükü yaratmaksızın yıllık 147 milyon dolar da tasarruf sağlayacağız.” dedi.

“1 istasyonun maliyeti, 60 taneye bedel”

Türkiye’de şu anda 3 bin 500 ticari elektrikli şarj istasyonu olduğunu kaydeden Mehmet Taha Pınar, şunları söyledi: “Bunların yüzde 92’si 22 kilowatt çıkış gücüne sahip. 22 kilowatt çıkış gücüne sahip bir istasyon, bir otomobili ortalama 6 saatte dolduruyor. Sektörde 180 kilowatt çıkış gücüne sahip istasyonlar da bulunuyor. Sektörde hızlı şarj olarak hizmet veren birçok istasyon da 120 kilowatt ve 180 kilowatt çıkış gücüne sahip. Bu da 500 kilometre menzile sahip bir otomobili yaklaşık 2 saatte tam olarak doldurabilmek demek oluyor. Bizim kurduğumuz istasyonlarda, 500 kilometre menzile sahip elektrikli otomobiller enerji alma kapasitesine göre değişmekle birlikte 25 dakikada doldurulabiliyor. En büyük farklarımızdan biri ise bu. Kurduğumuz istasyonların bir tanesinin maliyetiyle, 60 tane 22 kilowatt güce sahip istasyon kurabiliyorduk. Türkiye’de şu anda kurulu olan toplam şarj cihazının maliyetiyle 150 adet 300 Kilowatt güce sahip elektrikli şarj istasyonu kurmuş olacağız.”

“GES yatırımları yapacağız”

Gelecek dönemde kurulacak elektrikli şarj istasyonlarının duyacağı enerji ihtiyacını karşılayabilmek için güneş enerjisi santrali (GES) yatırımı yapacaklarının bilgisini veren Mehmet Taha Pınar, “Güneş enerjisi yatırımında 2023 yılının sonuna kadar 23 megawatt GES yatırımını hayata geçireceğiz. Mevzuatların izin verdiği ölçüde Türkiye’nin dört bir tarafına kuracağımız elektrikli şarj istasyonlarının kullanacağı elektriği, Türkiye’nin farklı bir ilinde hayata geçireceğimiz GES yatırımından karşılayacağız.” dedi.