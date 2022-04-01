DBE ve Kaco arasında yeşil enerji alanında işbirliği

DBE Holding iştiraki DBE Enerji ile Siemens’in iştiraki Kaco New Energy arasında yeşil enerji alanında işbirliğine gidildi.

İşbirliğine ilişkin açıklama yapan DBE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taha Pınar, “Yurt içi ve yurt dışı yatırımlarımızda kullanılmak üzere tamamı Siemens’e ait olan Kaco New Energy GmbH firmasıyla imzaladığımız anlaşma neticesinde 200 MW’lık güneş enerjisi santralleri için teknolojik olarak en gelişmiş komponentlere sahip olan Blueplanet 165.0 TL3 inverter serisini kullanacağız. Projelerimizin tamamı hayata geçtiğinde 200 MW’lık GES yatırımı ile 136 bin hanenin elektrik ihtiyacı yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmiş olunacak ve 312 bin ton CO2 salınımının önüne geçilecek. Ayrıca 24 milyar 960 milyon adet ağaç doğaya kazandırılmış olunacak.” dedi.