DBS, ofiste çalışma konusunda JPMorgan ve Barclays'ı destekliyor

Güneydoğu Asya'nın en büyük bankasını yöneten DBS Group Holdings Ltd. CEO'su Piyush Gupta, Bloomberg Television'a verdiği demeçte, "Bir şirket ruhu oluşturulmalı ve herkes her zaman başka bir yerden çalışıyorsa bunu yapmak çok zor," dedi ve yakın zamanda ofisten çalışmanın avantajlarını dile getiren şirketlerden biri oldu.

JPMorgan Chase & Co. yöneticisi Jamie Dimon, çok uzun süre uzaktan çalışmanın üretkenliği azaltabileceğini söylemişti.

Barclays Plc CEO'su Jes Staley de, büyük ölçekte memlekette çalışan bankacılarının bu yıl ofislerine dönmesini beklediğini bildirmişti.

DBS, Kasım ayında, tüm çalışanlarına Covid-19 salgınının getirdiği değişikliklerle başa çıkabilmek için zamanın yüzde 40'ına kadar uzaktan çalışma esnekliği verileceğini bildirmişti.

Bankanın o dönem, 29 bin çalışanının beşte dördünden fazlasının sorunsuz bir şekilde uzaktan çalışabildiğini keşfettiği belirtildi.

Kaynak: Matriks