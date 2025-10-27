DCT Trading, gelecek hedeflerine odaklandı
Sürdürülebilirlik odağıyla büyümeyi hedefleyen DCT Trading, gelecek dönemde faaliyet gösterdiği tüm alanlarda güçlenmeyi, yatırım yelpazesini genişletmeyi amaçlıyor. Küresel vizyonu ve yerel piyasalardaki iddiasını Borsa İstanbul’da yer alarak gösteren DCT Trading, gelecek hedeflerine odaklanıyor.
Halka arzdan sağlanan fon sayesinde şirketin güçlü nakit varlığını korumaya devam ettiğine dikkat çeken DCT Trading Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet, “DCT Trading’in halka arz büyüklüğü 525 milyon TL’dir.
Bu kaynağın yüzde 40’ı işletme sermayesine, yüzde 40’ı depo ve çırçır fabrikası yatırımlarına, yüzde 10’u şirket kuruluşu ve iştirak edinimine ve kalan yüzde 10’unu yurt dışı tarımsal kapasite artışına ve GES yatırımına ayrılmış ve bu yatırımların da büyük bir kısmını tamamlamış durumdayız” diye konuştu.
DCT Trading, pamuk değer zincirindeki hakimiyetini artıracak
Tarım ürünlerinin uluslararası ticareti başta olmak üzere aralıksız 20 yılı aşkın süredir sürdürdükleri çalışmalarla bugün global bir oyuncu haline geldiklerini ifade eden Levent Sadık Ahmet, “Çin, Japonya, Vietnam gibi ülkelere ihracat ve transit ticaret gerçekleştiriyoruz. Yatırımcılarımızdan aldığımız destekle, başta ihracatımıza katkı sağlayacak tarım ürünleri olmak üzere, istihdam sağlayacak, katma değerli, yapay zekâ tabanlı farklı projeler ve finansal çözümler ile önümüzdeki dönemde adımızdan söz ettirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
DCT Trading olarak Birleşmiş Milletler’in 17 maddelik Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu yatırımlar gerçekleştirmeyi önceliklendirdiklerini kaydeden Sadık Ahmet; karbon ayak izi yönetimi, su tasarrufu ve çevre dostu üretim süreçleri ile sürdürülebilirlik stratejisinin temelini oluşturduğunu söyledi.
Bu kapsamda şirket, temel yapı taşı olan pamuk sektörü özelinde, lisanslı depoculuk ve bir sonraki aşamada da çırçır fabrikası yatırımlarıyla pamuk değer zincirindeki hakimiyetini artırmayı ve dikey entegrasyonu sağlamayı hedefliyor. Böylece DCT Trading, sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik odağında da söz sahibi olunacak entegre bir yapı kurulacak.
“Yapay zekâ alanındaki yatırımlar çeşitlendirilecek”
DCT Trading’in yapay zekâ ve makine öğrenmesi uygulamalarına da değinen Levent Sadık Ahmet, 2.5 milyon TL sermaye ile kurmuş oldukları Pulse Finansal Teknolojiler’in yedinci ayında 7.5 milyon dolar değerlemeye ulaştığını ve ilk yatırım turunda da yüzde 16’lık kısmına yatırımcı aldıklarını belirtti.
Pulse’ın ilk ürünü olan Yatırımci.ai’nin bireysel ve kurumsal kullanıcıların kullanımına açıldığını sözlerine ekleyen Sadık Ahmet, uygulama sayesinde yatırımcıların karmaşık finansal veriler üzerinden anlamlı çıktılara ulaşabilmelerinin mümkün kılındığını da vurguladı. Levent Sadık Ahmet, globalleşme vizyonu doğrultusunda da Pulse’ın ilk yurt dışı açılımına Londra’da Pulse Fintech Ltd şirketinin kuruluşu ile başlandığı bilgisini paylaştı.
Ayrıca Yunanistan’da yatırımları bulunduğunu hatırlatan Levent Sadık Ahmet, yaban mersini üretimindeki kapasite artışının önemli bir bölümünün tamamlandığını, yıl bitmeden toplam ağaç sayısının 55 bin olacağını belirtti. Türkiye’de de başta yaban mersini olmak üzere tarımsal üretim faaliyetine geçeceklerini belirten Levent Sadık Ahmet, bu amaçla kurmuş oldukları bağlı ortaklıkları Bluefarm Tarım Teknolojileri ve Üretim A.Ş.’nin Edirne’nin İpsala ilçesinde 206 dönüm arazi satın aldığını söyledi. Projelendirme ve yatırım fizibilitesi çalışmalarına başlandığını kaydeden Levent Sadık Ahmet, 2 yıl içerisinde yaban mersini alanında Türkiye’deki en büyük oyuncu olmayı hedeflediklerinin altını çizdi.