DCT Trading, gelecek hedeflerine odaklandı

Halka arz­dan sağlanan fon sayesinde şirke­tin güçlü nakit varlığını korumaya devam ettiğine dikkat çeken DCT Trading Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet, “DCT Tra­ding’in halka arz büyüklüğü 525 milyon TL’dir.

Bu kaynağın yüzde 40’ı işletme sermayesine, yüzde 40’ı depo ve çırçır fabrikası yatı­rımlarına, yüzde 10’u şirket kuru­luşu ve iştirak edinimine ve kalan yüzde 10’unu yurt dışı tarımsal ka­pasite artışına ve GES yatırımına ayrılmış ve bu yatırımların da bü­yük bir kısmını tamamlamış du­rumdayız” diye konuştu.

DCT Trading, pamuk değer zincirindeki hakimiyetini artıracak

Tarım ürünlerinin uluslarara­sı ticareti başta olmak üzere ara­lıksız 20 yılı aşkın süredir sürdür­dükleri çalışmalarla bugün global bir oyuncu haline geldiklerini ifa­de eden Levent Sadık Ahmet, “Çin, Japonya, Vietnam gibi ülkelere ih­racat ve transit ticaret gerçekleşti­riyoruz. Yatırımcılarımızdan aldı­ğımız destekle, başta ihracatımı­za katkı sağlayacak tarım ürünleri olmak üzere, istihdam sağlayacak, katma değerli, yapay zekâ tabanlı farklı projeler ve finansal çözüm­ler ile önümüzdeki dönemde adı­mızdan söz ettirmeyi hedefliyo­ruz” ifadelerini kullandı.

DCT Trading olarak Birleşmiş Milletler’in 17 maddelik Sürdü­rülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu yatırımlar gerçekleştir­meyi önceliklendirdiklerini kay­deden Sadık Ahmet; karbon ayak izi yönetimi, su tasarrufu ve çev­re dostu üretim süreçleri ile sür­dürülebilirlik stratejisinin temeli­ni oluşturduğunu söyledi.

Bu kap­samda şirket, temel yapı taşı olan pamuk sektörü özelinde, lisanslı depoculuk ve bir sonraki aşama­da da çırçır fabrikası yatırımlarıy­la pamuk değer zincirindeki ha­kimiyetini artırmayı ve dikey en­tegrasyonu sağlamayı hedefliyor. Böylece DCT Trading, sürdürüle­bilirlik ve izlenebilirlik odağında da söz sahibi olunacak entegre bir yapı kurulacak.

“Yapay zekâ alanındaki yatırımlar çeşitlendirilecek”

DCT Trading’in yapay zekâ ve makine öğrenmesi uygulamaları­na da değinen Levent Sadık Ahmet, 2.5 milyon TL sermaye ile kurmuş oldukları Pulse Finansal Teknolo­jiler’in yedinci ayında 7.5 milyon dolar değerlemeye ulaştığını ve ilk yatırım turunda da yüzde 16’lık kıs­mına yatırımcı aldıklarını belirt­ti.

Pulse’ın ilk ürünü olan Yatırım­ci.ai’nin bireysel ve kurumsal kul­lanıcıların kullanımına açıldığını sözlerine ekleyen Sadık Ahmet, uy­gulama sayesinde yatırımcıların karmaşık finansal veriler üzerin­den anlamlı çıktılara ulaşabilme­lerinin mümkün kılındığını da vur­guladı. Levent Sadık Ahmet, glo­balleşme vizyonu doğrultusunda da Pulse’ın ilk yurt dışı açılımına Londra’da Pulse Fintech Ltd şirke­tinin kuruluşu ile başlandığı bilgi­sini paylaştı.

Ayrıca Yunanistan’da yatırımla­rı bulunduğunu hatırlatan Levent Sadık Ahmet, yaban mersini üreti­mindeki kapasite artışının önem­li bir bölümünün tamamlandığını, yıl bitmeden toplam ağaç sayısının 55 bin olacağını belirtti. Türkiye’de de başta yaban mersini olmak üze­re tarımsal üretim faaliyetine geçe­ceklerini belirten Levent Sadık Ah­met, bu amaçla kurmuş oldukları bağlı ortaklıkları Bluefarm Tarım Teknolojileri ve Üretim A.Ş.’nin Edirne’nin İpsala ilçesinde 206 dönüm arazi satın aldığını söyledi. Projelendirme ve yatırım fizibilite­si çalışmalarına başlandığını kay­deden Levent Sadık Ahmet, 2 yıl içerisinde yaban mersini alanında Türkiye’deki en büyük oyuncu ol­mayı hedeflediklerinin altını çizdi.