DCT Trading ve NORM Technologies'den savunma sanayinde güç birliği

DCT Trading, savunma sanayi alanında uzmanlaşmış Norm Sanayi Ürünleri İmalat ve Dış Ticaret Ltd. Şti. (Norm Technologies) ile bir işbirliğine imza attı.

İmza töreninde yeni anlaşmayla ilgili söz alan DCT Trading Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet, “Bu iş birliği, DCT Trading’in yenilikçi ve sürdürülebilir yaklaşımını bir kez daha ortaya koyuyor. Savunma sanayine yönelik hammadde ve yarı mamul ürün tedariği gibi alanlarla başlayacağımız çalışmalarımızı, NORM Technologies’in çevreye duyarlı, yenilikçi ve sürdürülebilir yaklaşımla ürettiği katma değerli teknolojik ürünlerin ulusal ve uluslararası alanda yeni pazarlara ulaşmasına destek olarak sürdüreceğiz” dedi.

Ana hedef: Uluslararası pazarda etkinliği artırmak

NORM Technologies Yönetim Kurulu Başkanı Celal Öğütoğulları da, “Özellikle savunma sanayi alanında yerli olarak üretmiş olduğumuz KBRN Koruyucu Ürünlerin, Aktif Karbon Kumaş ve Balistik Koruyucu Yeleklerin üretiminde pamuk önemli bir hammadde... Alanında uzmanlaşmış DCT Trading’in imkan ve kabiliyetleri ile NORM Technologies’in teknolojik kabiliyetleri birleştiğinde stratejik ürünlerin imalatı için yeni bir sinerji oluşacak. Ana hedefimiz bu iş birliği ile uluslararası pazarda etkinliğimizi arttırmak olacaktır” açıklamalarında bulundu.