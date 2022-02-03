DDTECH Genel Müdürü görevine Onur Turan getirildi

Kendisini Türkiye’nin ilk “Dijital Dönüşüm Ajansı” olarak tanımlayan DDTECH, üst yönetiminde değişikliğe giderek Genel Müdürlük görevine Onur Turan’ı atadı.

Teknoloji alanında önemli bir deneyime sahip olan ve Türkiye’nin önde gelen telekomünikasyon ve bilişim teknolojileri şirketlerinde uzun yıllar üst düzey yöneticilik yapan ve 2020 yılında DDTECH Grubuna katılan Turan son olarak DDTECH Ürün ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekteydi. Turan, 1 Şubat 2022 tarihi itibariyle DDTECH’in yeni Genel Müdürü oldu.

Marmara Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünü tamamlayan Turan, iş hayatına başladığı 2007 yılından itibaren dijital dönüşüm, pazarlama ve satış liderliği rollerinde Doğuş Otomotiv, Toyota, Turkcell, Forcerta ve Digital Things Bilgi Sistemleri gibi şirketlerde çeşitli görevlerde bulundu.