Decathlon Türkiye, dünya sıralamasında ilk 3’e girdi

Mehmet Hanifi GÜLEL

Globalde 70 ülkede bin 749 mağaza ve 101 bin çalışanıyla faaliyet gösteren Decathlon, insanları harekete geçirmek, herkesin kendi yetenekleri ve isteği doğrultusunda sporu sahiplenmesine destek olmak amacı doğrultusunda yeni dönem projelerini aktardı.

Gaziantep’te düzenlenen ‘Türkiye’nin En Hızlısı’ projesi etkinliğinde konuşan Decathlon Türkiye Pazarlama ve İletişim Direktörü Öykü Pamuk Dolanbay, sporu herkese ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Geçen yıl itibarıyla globaldeki net satışlarının 15,6 milyar euro olarak gerçekleştiğini bildiren Dolanbay, “Türkiye; global büyümede üçüncü pazar oldu.

Toplamda 77 milyar TL ciroya ulaştık ve 2023’te toplam 34 milyon ürün satışı gerçekleştirdik. 2023, finansal performansımız açısından olduğu kadar, marka stratejimizi yeniden inşa ettiğimiz ve geleceğe dönük birçok sürece zemin oluşturduğumuz bir sene oldu. Bu yıl ise daha geniş kitlelere ulaşarak ‘herkesin kendi dilinde, yetenekleri ve isteği doğrultusunda sporu sahiplenmesine olanak sağlamak’ amacımız doğrultusunda faaliyetlerimize hız verdiğimiz bir döneme girdik.

Müşteri deneyimine, Ar-Ge ve inovasyona, kapsayıcılığa ve sürdürülebilirliğe odaklandığımız bu dönemde, toplum ve çevre üzerindeki pozitif etkilerimizi de artıracağız” dedi. Decathlon’un teknoloji odaklı yatırımları hakkında da bilgi veren Dolanbay, hem çevresel etkilerini minimize etmek hem de müşterilere daha yüksek kalitede ve fonksiyonellikte ürünler sunmak için sürdürülebilir üretim teknikleri ve yenilikçi ürün tasarımları üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Dolanbay, ‘’Örneğin, Decathlon Sports Lab aracılığıyla insan vücudunun hareketlerini ve spor performansını sürekli olarak inceleyerek ürünlerimizin ergonomisini ve kullanıcı deneyimini iyileştiriyoruz. Bu bilimsel yaklaşım, ürünlerimizin tasarım ve işlevsellik açısından sürekli gelişimini sağlıyor ve müşteri memnuniyetini de artırıyor. Ayrıca, 900’dan fazla patentle desteklenen yeniliklerimizle spor malzemeleri sektöründe teknolojik olarak da öncü bir roldeyiz” diye konuştu.

Ürünlerinin yüzde 21,4’ünü yerel fabrikalarda üretiyor

Decathlon Türkiye’nin üretim ve ihracat faaliyetlerine değinen Dolanbay, Türkiye pazarına 2006’da faaliyetlerine başladıklarını, 47 mağaza ve 2 bin 200 çalışan ile Türkiye istihdam piyasasına ve yerel ekonomiye ciddi katkı sağladıklarını söyledi.

Bursa’dan Van’a, Çankırı’dan Gaziantep’e kadar birçok farklı yerinde bulunan fabrikalarda aktif üretim yaptıklarını belirten Dolanbay, ‘’Mağazalarımızdaki ürünlerimizin yüzde 21,4’ünü yerel fabrikalarda üreterek, yerel ekonomiye doğrudan destek sağlıyoruz.

Ayrıca üretilen bu ürünlerin bir kısmını diğer Decathlon ülkelerine ihraç ederek, Türkiye’nin dış ticaret dengesine de katkıda bulunuyoruz. Sektörümüze yönelik pozitif katkılarımızın önemli bir bölümü ise sürdürülebilirlik ekseninde. 2023’te ürünlerimizin yüzde 39’unda çevresel ayak izimizi azalttık" dedi.

‘Türkiye’nin En Hızlısı’ ile 2 milyon çocuğa ulaşacak

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) destekleriyle hayata geçirilen ‘Decathlon Türkiye’nin En Hızlısı’ atletizm yarışları, çocukları spora teşvik etmek, spor kültürünü yaygınlaştırmak, yeni yeteneklerin keşfedilmesi ve yetiştirilmesine katkı amacıyla düzenleniyor.

79 ilde düzenlenen yarışlara toplamda 10-14 yaş arasında 2 milyon çocuğun katılması hedefleniyor. Mayıs ta şehir elemeleriyle başlayan ve bölge finalleriyle devam eden yarışlara, bugüne dek 1 milyon 250 bin çocuk katıldı. Yarışlar Çanakkale, İzmir, Ankara ve Antalya Bölge Finallerin ardından Gaziantep Bölge Finalleri de tamamlandı.

Gaziantep Akkent Atletizm Pisti’ndeki yarışlara Gaziantep, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Hatay ve Kahramanmaraş'tan 1.350 çocuk katıldı. Dereceye giren genç atletler, 13 Haziran’daki Türkiye Finalleri’nde mücadele edecek. Finalde kendi kategorisinde birinci sırayı elde eden 5 kız ve 5 erkek sporcu ile beden eğitimi öğretmenleri ağustosta 4 günlük Fransa seyahatine hak kazanacak.