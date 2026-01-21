Decathlon Türkiye’den 3 yıllık büyüme planı: 28 yeni mağaza yolda

Decathlon Türkiye, 2026 itibarıyla uzun vadeli büyüme stratejisini güçlendirerek yoluna devam ediyor. Türkiye genelinde 52 mağaza, 2 bin441 çalışan ve online satış kanallarıyla hizmet veren marka, önümüzdeki üç yıl içinde 28 yeni fiziksel mağaza açmayı planlıyor. Yeni mağazalar için, müşterilere Decathlon deneyimini en iyi sunabilecek lokasyonlara odaklanılacağı belirtildi.

Dijital kanallarda yeni projeler

Mağaza yatırımlarına ek olarak Decathlon, dijital alanda da kullanıcı deneyimini geliştirecek yeni projelerle online kanallardaki hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor. Böylece sporseverlere hem mağazada hem de çevrimiçi platformlarda daha kusursuz bir deneyim sunulması amaçlanıyor.

Decathlon Türkiye İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Meşeli, müşteri memnuniyetini merkeze alan yaklaşımı daha ileri taşıyacaklarını vurguladı. Meşeli, bakım-onarım atölyeleri, kişiselleştirme stüdyoları, buyback hizmeti, ikinci şans reyonları ve müşteri deneyimi tasarımlarıyla sürdürülebilir ve yenilikçi bir mağazacılık anlayışı benimsediklerini söyledi.

Decathlon Kariyer Sahası programı başlıyor

Decathlon, yeni dönemde istihdam yatırımlarını da büyütüyor. Mart ayında hayata geçirilecek “Decathlon Kariyer Sahası” programıyla perakende operasyonlarında görev alacak ekipler için toplu işe alım yapılacak. “Oyunu Sen Kur!” sloganıyla duyurulan program, katılımcılara perakendede aktif rol üstlenebilecekleri bir kariyer yolculuğu sunmayı hedefliyor.

“2026 dönüşüm yılı olacak”

Decathlon Türkiye Perakendeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kıvanç Gül, 2026’nın şirket için önemli bir dönüşüm yılı olacağını belirterek, hedeflerinin tüm kanallarda aynı memnuniyet seviyesini sağlamak ve çalışanları bu deneyimin aktif parçası haline getirmek olduğunu ifade etti. Gül, Decathlon’un 2026’da daha fazla sporsevere ulaşarak sporu herkes için erişilebilir kılma hedefini sürdüreceğini söyledi.