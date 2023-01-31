Decathlon’un Türkiye’deki mağaza sayısı 42’ye ulaştı
Türkiye’nin 16 şehrinde 42’ye ulaşan mağaza sayısı ve e-ticaret sitesiyle tüm Türkiye’ye sporu ulaştıran ve sporu yaygınlaştırmayı hedefleyen Decathlon, Forum Diyarbakır AVM ve İzmir Point Bornova’da sporseverlerle buluşuyor.
Decathlon’un Forum Diyarbakır AVM’deki mağazası, 2519 m2 alanda sporseverlere 70’ten fazla spor dalında binlerce ürünü sunmanın yanı sıra açık havadaki spor alanlarıyla sporseverlerin yeni sporlar keşfetmelerini ve deneyimlemelerini de sağlayacak. İzmir Point Bornova’daki yeni mağaza ise 2569 m2 alana sahip.
Decathlon Türkiye CEO’su Mickael Cadot: “Yeni mağaza açılışlarımıza önümüzdeki dönemlerde de devam ederken, sporu daha da erişilebilir kılmak için yeni iş modellerimizle ve farklı iş birlikteliklerimizle de sizlere sporun mutluluğunu ulaştırmaya devam edeceğiz. Bu sayede sporla ilgili aklınıza gelen birçok konuda sizlerin çözüm ortağı olacağız” dedi.