Decathlon’un Türkiye’deki mağaza sayısı 42’ye ulaştı

Decathlon’un Forum Diyarbakır AVM’deki mağazası, 2519 m2 alanda sporseverlere 70’ten fazla spor dalında binlerce ürünü sunmanın yanı sıra açık havadaki spor alanlarıyla sporseverlerin yeni sporlar keşfetmelerini ve deneyimlemelerini de sağlayacak. İzmir Point Bornova’daki yeni mağaza ise 2569 m2 alana sahip.

Decathlon Türkiye CEO’su Mickael Cadot: “Yeni mağaza açılışlarımıza önümüzdeki dönemlerde de devam ederken, sporu daha da erişilebilir kılmak için yeni iş modellerimizle ve farklı iş birlikteliklerimizle de sizlere sporun mutluluğunu ulaştırmaya devam edeceğiz. Bu sayede sporla ilgili aklınıza gelen birçok konuda sizlerin çözüm ortağı olacağız” dedi.