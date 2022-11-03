Dede mesleği olan arıcılığı katma değerli ürünle buluşturdu

Esra Özarfat

BURSA - “Dedemin mesleğine döndüm ve iki kovanla işe başladım. Bugün Türkiye’de butik olarak en üst kalitede apiterapi ürünleri üreterek hizmet veriyoruz” diyen İslam Dikbıyık, 450 kovan ve katma değerli ürünleriyle markalaşma yolunda ilerliyor. Halihazırda arı ürünlerinden elde edilen 25 farklı çeşit ürünü bulunan Dikbıyık, aldığı akademik desteklerle ürün sayısını 100’e tamamlamayı hedefliyor. Bursa’da Uludağ’ın eteklerinde yer alan tarihi Cumalıkızık Köyü’nün Dokuzgözler mevkiinde üretim yaptıklarını anlatan Dikbıyık, “Aileden gelen bir arıcılık birikimi vardı ve küçük yaşlardan itibaren bu işin içindeydim. 2010 yılında çalıştığım sanayi kuruluşundan ayrılarak geleneksel üretimimizi katma değerli hale getirerek geliştirmek istedim. Şu anda çiçek ve kestane balının yanı sıra apiterapi ürünleri olarak da bilinen polen, propolis, arı ekmeği, apilarnil gibi ürünleri de kendi markamızla pazara sunuyoruz. Polen üretiminde Türkiye’de önemli bir üreticiyiz. Kestane ve pamucak poleni ile karışık polen üretimimiz bulunuyor. Yurtdışında perga olarak bilinen arı ekmeğini de 2013 yılında Türkiye’de ilk üreten firmayız. Ayrıca meşe fıçılarda 2 yıl bekletilen bal sirkesi ile geleneksel ve tamamlayıcı tıpta kullanılan apilarnil üretimimiz de bulunuyor” dedi.

Bilimsel çalışmalara destek oluyor

Akademik iş birliklerine önem verdiklerine dikkat çeken Dikbıyık, polen ve perga test ve analizleri alanında Hacettepe Üniversitesi, propolis üretiminde proseslerin geliştirilmesi konusunda ise Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ile çalıştıklarını anlattı. Son olarak Hacettepe Üniversitesi ile birlikte yürüttükleri çalışma ile bölgenin polen, çiçek ve perga florasını çıkardıklarını aktaran İslam Dikbıyık, elde edilen bulguların doktora tezi olarak yayımlandığını aktardı. Bilimsel çalışmalara verdikleri desteklerle yeni ürünlerin oluşmasına da katkı sağladıklarını ifade eden Dikbıyık, son olarak alkol içermeyen ve suda çözünebilen propolis ürününü pazara sunduklarını dile getirdi. İslam Dikbıyık, “Geleneksel bal üretiminin dışında katma değerli ürünlerle ülkemize fayda sağlarken, yürütülen akademik çalışmalara destek olarak bu alandaki bilimsel çalışmaların gelişmesine de katkı koyuyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içinde ürün çeşidimizi 100’e çıkarmayı hedefliyoruz. Çiftliğimiz aynı zamanda apiterapi ürünleri üretim merkezi. Her yıl üniversitelerle 3 ila 5 arasında yeni ürün geliştiriyoruz. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine staj imkanı sağlıyoruz. Ayrıca apiterapi uygulamalarının ele alındığı Apitoryum Buluşmaları da pandemi öncesine kadar çiftliğimizde düzenleniyordu. Önümüzdeki yıl yeniden planlıyoruz” diye konuştu.