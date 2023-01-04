Dedeman Cizre’de yeni otel açtı

Yeni otel projelerine hız kesmeden devam eden Türkiye’nin en büyük zincir otellerinden Dedeman Hotels & Resorts International’ın yeni durağı Cizre oldu. Masallara ve efsanelere konu olmuş, kadim tarihiyle “Nuh’un Şehri” ismini almış Cizre’yi; “Dedeman Misafirperverliği” ile tanıştıran zincirin yeni halkası Dedeman Cizre, 1 Ocak 2023 itibariyle misafirlerini ağırlamaya başladı.

22 Aralık 2022 tarihinde Dedeman Bostancı’da gerçekleştirilen törende Dedeman Turizm Yönetimi ile uluslararası nakliyat, çimento ve kömür ihracatının yanı sıra turizm ve eğitim sektörlerinde faaliyet gösteren Karçağ Group arasında Dedeman Cizre için franchise sözleşmesi imzalandı.

Kesintisiz hizmet

İlçe merkezinde konumlanan Dedeman Cizre, 121 superior, 5 junior suite, 5 family suite ve 1 presidental suite olmak üzere toplam 132 odası, 4 toplantı odası, açık yüzme havuzu, balo salonu ile misafirlerine 12 ay boyunca kesintisiz hizmet verecek. İmza töreninde konuşan Karçağ Group Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çağlı, “Bundan 8 yıl önce zor bir dönemde bu otel yatırımını yaptık, birçok engeli aştık. Dedeman ekibi ile büyük bir uyum yakaladık ve anlaşma sürecimiz bu nedenle çok hızlı oldu” dedi.

“Yerli ve milli bir marka olmanın sorumluğunu taşıyoruz”

2022 yılının Dedeman için hareketli ve başarılarla dolu bir yıl olduğunu belirten Banu Dedeman, “Bizler Dedeman’ın 56 yıllık geçmişiyle 3. kuşak olarak işin başındayız, bayrağı bizden sonra devralacak yeni kuşak da bugün bizimle. Yerli ve milli bir otel markası olmanın sorumluğunu hep birlikte taşıyoruz” diye konuştu. Banu Dedeman, “Yatırımcımız Süleyman Çağlı’nın bölgede üstlendiği birçok görevin yanı sıra Cizre’de ‘halkın adamı’ olarak tanımlanması, bölgeye birlikte nasıl önemli bir değer katacağımızın da ipuçlarını veriyor. Bu iş birliğine girmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.