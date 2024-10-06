Dedeman hedef büyüttü: Her yıl 15 yeni otel açacaklar

Türkiye’nin en büyük yerli otel zinciri Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu, merkez ofis yöneticileri, tüm otellerinin genel müdürleri, gelirler ve satış yöneticileri, “2025 Yılı Strateji, Hedef ve Bütçe Öngörüleri Toplantısı” kapsamında, geleceğin Dedeman vizyonunu ve hedeflerini görüşmek için 25-29 Eylül tarihlerinde Kastamonu’da bir araya geldi.

Ekip olarak birlikte hareket etmeye ve iç iletişimin gücüne inanan bir marka olarak tüm otellerinin hedefleri için birlikte hareket eden Dedeman merkez ofis yöneticilerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıya Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Banu Dedeman, Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray ve Başkanvekili Murat Özmestçi liderlik etti. 2 gün süren toplantıların ilk gün oturumunda Kastamonu İl Turizm Müdürü Mehmet Kerem Seven, Kastamonu THY Satış Müdürü Sami Aydoğan yaptıkları konuşmada, Dedeman markasının bölgeye sunduğu turizm olanakları ve imkanlarından dolayı teşekkür ederken, hep birlikte ortak paydada buluşuyor olmaktan ötürü memnuniyetlerini dile getirdiler.

Toplantılarda, 58. yılında 10 markaya ulaşan Dedeman Hotels & Resorts International markasının, geçen yıla göre 2024 yılını yüzde 50 büyüme ve 75 imzalı otel projesi ile kapatma hedefi, son çeyrek stratejileri, 2025 yılı bütçeleri, yeni konsept ve marka stratejileri ele alındı. Toplantı kapsamında merkez ofis yöneticileri ve tüm otel ekipleri, 2025 yılına ait hedef ve strateji sunumlarını gerçekleştirdiler.

Dedeman Hotels & Resorts International yöneticileri toplantılarının ardından, Kastamonu'nun doğal ve turistik yerlerine geziler düzenleyerek kentin potansiyelini yakından gözlemlerken, ekipleri için motivasyon dolu bir program oluşturdular. Dedeman yöneticilerine Kastamonu İl Turizm Müdürü Mehmet Kerem Seven, Kastamonu THY Satış Müdürü Sami Aydoğan, Azdavay Belediye Başkanı Cevat Taşkan, Pınarbaşı Belediye Başkanı Serkan Arı eşlik etti. Gezi ve toplantılar sırasında Kastamonu ilinin turizm potansiyeli ve tanıtım stratejisine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Motivasyon odaklı birçok detayın yer aldığı etkinlikte Horma Kanyonu ve Suğla Yaylasını ziyaret eden ekip, projeler hakkında bilgi aldı. Ardından Çatak Kanyonu ve doğa yürüyüşüyle Cam Teras’a giden Dedeman yöneticileri, Atlı Turizm Merkezi’ne ziyaretin ardından geziyi sonlandırdı.

Toplantıların ardından kentten ayrılan Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Banu Dedeman, Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray ve Başkan Vekili Murat Özmestçi, Kastamonu İl Turizm Müdürü Mehmet Kerem Seven, Kastamonu THY Satış Müdürü Sami Aydoğan, Azdavay Belediye Başkanı Cevat Taşkan ve Pınarbaşı Belediye Başkanı Serkan Arı’ya güzel ağırlamaları ve Kastamonu iliyle ilgili gerçekleştirdikleri kapsamlı çalışmalar için teşekkürlerini ilettiler.