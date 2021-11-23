Dedeman, ilk franchise oteli Adıyaman’da açtı

GÖKER BİLGİÇ / ADIYAMAN

Otel zinciri Dedeman Turizm Grubu'nun ilk franchise otelinin açılışı cuma günü gerçekleştirildi. Otel, Dedeman Turizm Grubu ile Karahan Menzil Turizm arasında yapılan anlaşma çerçevesinde 'Park Dedeman Adıyaman' ismiyle misafirlerini ağırlamaya başladı.

Açılış töreninde konuşan Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman, "Dedeman markası olarak 55 yıldır turizm ve otelcilik sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Bugüne kadar ‘management’ sistemi ile büyüyen markamız için şimdi yeni bir dönem başlıyor. Park Dedeman Adıyaman ile franchise sistemine adım atmış oluyoruz. Park Dedeman Adıyaman, sadece ilk franchise otelimiz değil aynı zamanda Şanlıurfa ve Gaziantep’te yer alan otellerimizin ardından bölgenin 3. Dedeman oteli. Park Dedeman Adıyaman ile Güneydoğu Anadolu kültür turizmi üçgenini tamamlamış olduk" ifadelerini kullandı. Banu Dedeman, törenin ardından basın mensuplarıyla bir araya gelerek, şirketin ileriye dönük hedeflerinin yanı sıra pandeminin turizme etkisini de değerlendirdi.

"Tecrübeli yatırımcı franchise istiyor"

Şirketin stratejisinin franchise sisteminden önce management ile büyümek olduğunu belirten Banu Dedeman, "Türkiye’ye giriş yapan global markalar management olarak geliyordu. Franchise veren markalar daha alt markalardı. Son dönemde birçok marka franchise'a dönüyor. Management tecrübesi olan yatırımcılar da artık franchise istiyor. Management sisteminde bütün mali ve idari riskleri bizde ancak franchise sisteminde markamızı onlara teslim ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Düzce’de imzalar Aralık’ta

Şirketin şu anki yapısında birçok şehir otelinin olduğunu hatırlatan Dedeman, yurt içi ve yurt dışındaki projelere ilişkin de bilgi verdi. Banu Dedeman, Düzce'de bir anlaşmanın tamamlandığını ve imza töreninin aralık ayında yapılmasının planlandığını duyurdu. Projenin AVM, rezidans ve konuttan oluştuğunu belirten Dedeman, bitiş tarihi için ise 2023'ü işaret etti.

“Halka arz planı üzerinde çalışıyoruz”

Şirketin yılda iki tane anlaşma planladığını aktaran Banu Dedeman, Ankara’da iki, Kocaeli Körfez’de bir olmak üzere 3 otel için anlaşmanın yakın olduğunu kaydetti. Dedeman, İzmir'de üç otel ile görüşmelerin devam ettiğini ifade ederken; Diyarbakır, Mardin, Sinop, Paris, Karadağ için temasların sürdüğünü söyledi.

Dedeman, halka arz planı üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Hedeflerimiz arasında var ancak yakın bir konu değil. Şu aşamada önümüzü görmek çok mümkün değil” dedi. Pandemi nedeniyle 2020 yılında 300 milyon liralık ciro hedefinin yüzde 50 civarında kaldığını aktaran Dedeman, "Bu sene yüzde 40’a yakın bir büyüme ile 350 milyon liranın üzerinde ciro bekliyoruz” ifadesini kullandı.

'İntikam seyahati' beklentisi

Pandeminin turizm sektörüne etkisine ilişkin ise Dedeman, şu ifadeleri kullandı: "Turizmde pandemi etkisinin daha yavaş gitmesinin nedeni ülkeler arası seyahatte tek bir uygulama geliştirilememiş olması. Türkiye, pandemiye karşı çok iyi bir sınav verdi. Türkiye, pandemi gerçekten azalmaya başladığında en hızlı toparlayacak ülkelerden biri. Pandemi sürecinde toplantılar, alışveriş, aile görüşmeleri online yapıldı ancak seyahat etmenin yeri ikame edilemedi. Pandemiden sonra ‘intikam seyahati’ patlaması göreceğiz. Süreci başarılı yöneten ülkelerde turizmin önü çok açık. Bu yüzde yatırımlar hiç durmuyor”

Banu Dedeman, artan vaka sayılarından kaynaklı bir kapanma beklemediklerini de sözlerine ekledi.

"Bölge turizmine katma değer sağlayacak"

Karahan Menzil Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Osman Özdemir de açılış töreninde, “Adıyaman ilimize büyük değer katacak olan Dedeman markası, bölgenin tek uluslararası markalı oteli olma özelliğini taşıyor. Park Dedeman Adıyaman otelimiz, sadece bölgeyi değil, çevredeki diğer illeri de besleyecek bir konumda bulunuyor. Dedeman’ın ilimizdeki varlığının, bölge turizmine büyük katma değer sağlayacağına inanıyoruz. Kalite ve misafirperverlik ile özdeşleşen Dedeman markası ile yaptığımız bu iş birliğinden büyük memnuniyet duyuyoruz, ilimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Adıyaman'ın tek markalı oteli

Diğer yandan Adıyaman'ın şehir merkezinde bulunan Park Dedeman Adıyaman, ilin tek markalı ve en büyük oteli ünvanına sahip. İlk kez 2018 yılında misafir ağırlayan otel, bir dönem 'Garden Hotel Adıyaman' ismiyle de işletilmişti.