Dedeman, tüm otellerinde elektriğin tamamını yeşil enerjiden karşılayacak

Sürdürülebilir turizm kapsamında yeni projelerini hayata geçiren Dedeman Hotels & Resorts International, son olarak CK Enerji ile yeni bir işbirliğine imza attı. İşbirliğiyle birlikte Dedeman, Türkiye’deki tüm otellerinde kullandığı enerjinin yüzde 100’ünü yeşil enerji kaynaklarından karşılayacak. Sıfır karbon emisyonu hedefiyle yapılan anlaşma sonucunda tüm otellerine Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) alan marka, CK Enerji ile yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımına geçen Türkiye’nin ilk turizm markası oldu.

Yıllık 20 milyon KWh’lik elektrik yeşil enerjiden sağlanacak

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) ile sürdürülebilir bir dünya için attıkları adımlara bir yenisini daha eklediklerini dile getiren Dedeman Hotels & Resorts International Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Serdar Küçükyıldız, “İklim krizinin etkilerini her yıl çok daha ağır hissediyor, dünyamız için sürdürülebilirlik kapsamında çeşitli projeler üretiyoruz. CK Enerji ile yaptığımız anlaşmamızla birlikte otellerimizde kullanmış olduğumuz elektrik enerjisinin tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından alıyor olacağız. Aldığımız bu karar ile tüm yurtiçi otellerimiz, uluslararası geçerliliği bulunan bir sertifikasyon sistemi olan Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası’nı (I-REC) almış oldu. Dedeman Hotels & Resorts International olarak, fosil yakıt, doğal gaz, kömür gibi kaynaklardan üretilen elektriğin karbon salınımını yüzde 99’un üzerinde azaltmış olma hedefimizin yanında, yıllık 20 milyon KWh’yi bulan elektrik tüketimimizin tamamını yeşil enerji kaynaklarından karşılayacağız.” diye konuştu.

“Artık kaybedilecek zamanımız kalmadı”

Elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeleyen uluslararası sertifikasyon sistemi I-REC’i müşterileri için temin ettiklerini kaydeden CK Enerji Regülasyon Direktörü Fidan Öztürk, “Küresel iklim krizi artık kaybedilecek zamanımız kalmadığını gösteriyor. Türkiye’de enerji sektörünün öncü kuruluşu CK Enerji olarak biz de bu süreçte müşterilerimizin yanında yer alıyor, çevresel sürdürülebilirlik politikalarına destek vermeye çalışıyoruz. Bu kapsamda yaptığımız iş birliği çerçevesinde Dedeman Hotels & Resorts International, otellerinin elektrik tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını gösteren I-REC sertifikasını aldı.” ifadelerini kullandı.