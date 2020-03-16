Dedeman Turizm, bu yıl 312 milyon liralık ciro hedefliyor

16 Mart 2020

Osman Nuri BOYACI

DENİZLİ - Dedeman Turizm Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Banu Dedeman, Park Dedeman Denizli Genel Müdürü Seher Gökçe ve grubun üst düzey yönetimi ile birlikte düzenlediği basın toplantısında grubun faaliyetlerini ve hedeflerini açıkladı. Dedeman Turizm Grubu'nun ilk otelini 1966 yılında Ankara’da açtığını, halen 15’i Türkiye’de, 2’si yurt dışında olmak üzere 17 otelle hizmet verdiklerini, 1300 çalışanları bulunduğunu belirten Banu Dedeman, Denizli Dedeman Park Oteli’nin kendileri için öneminin büyük olduğunu belirterek, “Burası Park Otel konseptimizin ilk oteli. 2012’den bu yana devam ediyoruz. Burada marka olarak bulunmaktan gurur duyuyoruz. Denizli’nin barındırdığı kültürel ve doğal mirasa sahip çıkan bir yaklaşımla turizm potansiyelini daha da ön plana çıkaracağız” dedi.

“Dedeman’ın resort otellere bakışı değişti”

Her yıl 2 yeni tesis açarak 2023’te 25 otele ulaşmayı planladıklarını ifade eden Dedeman, “Otellerdeki oda sayımız 2 bin 737. Bu sayıyı 2023’de 3 bin 800’lere çıkarmayı hedefliyoruz. 2019’da 270 milyon TL’lik bir ciroyu yönettik. Bu yıl hedefimiz ise 312 milyon TL’lik ciro” diye konuştu. Gençlere hitap eden Smart By Dedeman konsepti için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Dedeman, grubun “resort otel” konseptine bakışının değiştiğini Ege’de ve Akdeniz’de bir ya da iki resort otel için araştırmalara başladıklarını açıkladı.

Koronavirüs iptalleri başladı

Dedeman Turizm Grubu Otelcilik Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi İbrahim Gündüz Yeşil ise, koronavirüsün turizm sektörünü olumsuz etkileyeceğini belirterek rezervasyon iptallerinin başladığını söyledi.Türkiye için önemli pazarlardan olan İran ve İtalya’da virüsün yaygın görülmesinin turizm sektörü için önemli kayıp olduğunu dile getiren Yeşil, “Koronavirüsle ilgili sürecin ne zaman biteceği bilinmiyor. İtalya bizim için çok önemli bir pazar. Kültür turizmi amaçlı gelen ziyaretçiler açısından çok önemli. Ayrıca münferit konaklamalar çok güçlüydü. Nevruz nedeniyle mart ayında İran’dan Türkiye’ye 2 milyon civarında turist geliyordu. Bu anlamda da Türkiye’nin çok ciddi bir kaybı olacak” dedi

Virüs nedeniyle iki ayda grup olarak 4 milyon liraya yakın kayıp yaşadıklarını söyleyen Yeşil, “Belki de artarak devam edecek. Bunlar anlaşmalı olduğumuz grupların iptalinden dolayı ortaya çıkan gelir kaybı. Yurt dışından gelecek münferit ziyaretçilerden de kayıplar yaşayacağız. Bu nedenle kaybın artacağını düşünüyoruz. Dedeman Grubu’nun 4 milyon lira kaybı varsa, Türkiye’de diğer otellerin kaybının ne kadar olduğunu hesaplamak gerçekten zor olacak. Çok ciddi bir gelir kaybı yaşayacağız” diye konuştu.

“Konaklama vergisi ötelenmeli”



Virüse karşı gerekli önlemleri aldıklarını, personeli bilgilendirdiklerini, müşterilere broşür dağıtıp, resepsiyonlara jel koyduklarını ifade eden İbrahim Gündüz Yeşil, “Geçen yıl ekim ayında Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansları kuruldu. Bu ajanslar için her işletme cirosundan binde 7,5 pay ödüyor. Bu beklenen bir şey değildi. Son dakika çıkan bir gider oldu. 1 Nisan itibariyle Konaklama Vergisi başlayacak. Bu yıl sonuna kadar ciromuzun yüzde 1’i oranında kesinti başlayacak. Turizmciler olarak beklentimiz, özellikle Konaklama Vergisi’nin ötelenmesi, mümkünse iptal edilmesi. Ayrıca SGK primlerinde indirimler ve teşvikler bekliyoruz. Bu taleplerimiz sektör temsilcileri tarafından Bakan’a iletildi” dedi.