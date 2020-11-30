Dedeman'dan Palandöken otellerine 2,5 milyon TL'lik yenileme yatırımı

Erzurum Palandöken’e ilk otel yatırımını 27 yıl önce gerçekleştiren Dedeman Hotels & Resorts International, 'Dedeman Palandöken' ve 'Dedeman Palandöken Ski Lodge' otellerinde 2,5 milyon liraya mal olması beklenen bir yenileme projesi başlattı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Dedeman Palandöken otellerinde, mekanik ve alt yapı tesisat yenileme, dış cephe aydınlatma, asansörlerin revizyonu, Wi-Fi sistemleri upgrade çalışmaları yapılırken, odalarda ve lobby alanında yenilemeler hayata geçiriliyor. Dağın eteğinde yer alan Teleski Cafe baştan sona yenileniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dedeman Palandöken ve Dedeman Palandöken Ski Lodge Genel Müdürü Veli Tuzak, Palandöken’in kış turizmi için çok önemli bir destinasyon olduğunu söyledi. Pandeminin tüm dünyada olduğu gibi Türk turizmini de olumsuz etkilediğine dikkat çeken Tuzak, "Ancak herhangi bir seyahat kısıtlaması kararı alınmaması veya vakaların çok artmaması durumunda kışın iyi geçeceğini tahmin ediyoruz. Bu yıl pandemi nedeniyle yurtdışından gelecek misafirlerde azalma olacağını öngörsek de bu durum yerli turist özelinde bir fırsat ortaya koyacaktır. Ağırlık iç pazardan olacak olsa da özellikle Rus pazarından da ciddi talepler almaya başladık. Erzurum Havalimanı'nda CAT3 teknolojisi odaklı yapılan yenileme çalışmasının da olumlu etkileri olacağını düşünüyoruz.” dedi.

Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman ise, “Dedeman olarak 1993 yılında Palandöken Kayak Merkezi’ndeki ilk otel yatırımını gerçekleştirdik. Yıllar içinde Palandöken Kayak Merkezi’nin bir destinasyon olarak gelişmesine katkıda bulunduk. Başkanımız Rahmetli Murat Dedeman’dan devir aldığımız bu misyonumuzu günümüzde de sürdürmeye devam ediyoruz. Sene başında duyurduğumuz renovasyon yatırımlarına, pandeminin olumsuz etkilerine rağmen devam ettik. Yenileme yatırımlarımızın Palandöken Kayak Merkezi’nin genel algısına da katkı sağlayacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.