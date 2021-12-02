Dedeman'dan yeşil enerji hamlesi

Dedeman Hotels & Resorts International, sıfır karbon emisyonu hedefi kapsamında yeşil enerjiye geçiş için CK Enerji ile iş birliğine gitti.

Şirketten yapılan açıklamada, yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımına geçen Türkiye’nin ilk turizm markası olduğu belirtildi. Yapılan anlaşma sonucunda tüm otellere Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) alınırken, otellerde tüketilen elektrik yüzde yüz yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacak.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) ile sürdürülebilir bir dünya için attıkları adımlara bir yenisini daha eklediklerini dile getiren Dedeman Hotels & Resorts International Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Serdar Küçükyıldız “CK Enerji ile yaptığımız anlaşmamızla birlikte otellerimizde kullanmış olduğumuz elektrik enerjisinin tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından alıyor olacağız. Aldığımız bu karar ile tüm yurtiçi otellerimiz, uluslararası geçerliliği bulunan bir sertifikasyon sistemi olan Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası’nı (I-REC) almış oldu. Dedeman Hotels & Resorts International olarak, fosil yakıt, doğal gaz, kömür gibi kaynaklardan üretilen elektriğin karbon salınımını yüzde 99’un üzerinde azaltmış olma hedefimizin yanında, yıllık 20 milyon KWh’yi bulan elektrik tüketimimizin tamamını yeşil enerji kaynaklarından karşılayacağız“ değerlendirmesinde bulundu.

Elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeleyen uluslararası sertifikasyon sistemi I-REC’i müşterileri için temin ettiklerini kaydeden CK Enerji Regülasyon Direktörü Fidan Öztürk, “Küresel iklim krizi artık kaybedilecek zamanımız kalmadığını gösteriyor. Türkiye’de enerji sektörünün öncü kuruluşu CK Enerji olarak biz de bu süreçte müşterilerimizin yanında yer alıyor, çevresel sürdürülebilirlik politikalarına destek vermeye çalışıyoruz. Bu kapsamda yaptığımız iş birliği çerçevesinde Dedeman Hotels & Resorts International, otellerinin elektrik tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını gösteren I-REC sertifikasını aldı.” ifadelerini kullandı.