DeFacto, 4. Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı

DeFacto, Sürdürülebilirlik Raporularından dördüncüsünü yayınladı. Pandeminin damga vurduğu 2020 yılında e-ticaret hacminde artış kaydeden şirket, dijitalleşme süreçlerinin ivme kazanmasıyla sürdürülebilirliğe sağladığı katkıyı da artırdı.

Raporun yayınlanması kapsamında açıklamalarda bulunan DeFacto CEO’su İhsan Ateş, sürdürülebilirliğin DeFacto’nun kuruluş felsefesinde yer alan bir kavram olduğunu söyledi.

Son dönemlerde yaşanan doğal afetlerin sürdürülebilirliğin önemi bir kez daha ortaya çıkardığına işaret eden Ateş, “Biz şirket olarak bu kavramı DNA’mızda yer alan, kurum kültürümüz olan yol göstericimiz olarak yaşıyoruz. Yatırımlarımız, üretimimiz, insan kaynağımız, sosyal sorumluluk projelerimiz, ekosisteme saygılı duruşumuzla büyüyoruz. Sektörümüzde BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayan ilk 2 şirketten biriyiz. Dördüncü sürdürülebilirlik raporumuzu yayınlayarak bu alanda da konumumuzu koruyoruz.” dedi.

“Dijital dönüşümümüzü tamamlamaya çok yakınız”

Pandemiyle birlikte 2020 yılında tüm dünyada artan dijitalleşmenin sürdürülebilirliğe olumlu etki yarattığını söyleyen Ateş, “Dijital dönüşüm hem iş süreçlerinin iyileştirilmesi hem de teknolojinin insan hayatı ve dünyanın geleceği için bir araç olması açısından fırsat yaratıyor. Özellikle zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan dijital uygulamalar, tedarik zincirinin dijitalleşmesi ve ihtiyaç duyduğumuz teknolojiyi kendi bünyemizde DeFacto Teknoloji şirketimizde üretmemiz sayesinde dijital dönüşümümüzü ve çevik yapımızı güçlendirdik. Bu dönüşümü tamamlamaya çok yakınız.” ifadelerini kullandı.

“Odak noktamız çevresel sürdürülebilirlik”

2020 yılında da çevresel sürdürülebilirliğin, temel sürdürülebilirlik perspektiflerinden biri olduğunu kaydeden Ateş, mağaza sayılarındaki artışa rağmen, gerçekleştirdikleri verimlilik çalışmalarıyla, mağaza enerji yoğunluklarını azaltmayı başardıklarını vurguladı. Elektrik kaynak tüketiminde son 5 yılda yüzde 37 azalma sağladıklarını bildiren Ateş, “Fiziksel laboratuvarımızda geri dönüştürülmüş tekstil atığı miktarı toplamını 10 buçuk ton ve çevreye zararsız atık suyu miktarını da toplam 42 ton olarak gerçekleştirdik. Sektörümüz açısından su kullanımı kritik öneme sahip. 2019’da 1 milyon 220 bin adet sürdürülebilir ürün için 9 bin 700 ton su tasarrufu sağlamıştık. Devam eden yılda hedef yükselttik ve su tasarrufunda son bir yılda yüzde 26 ek tasarruf sağladık.” açıklamasını yaptı.

“Toplumsal cinsiyet eşitliği pusulamız”

DeFacto’nun istihdamına ilişkin bilgi veren Ateş, istihdamlarının 15 bini aşkın kişiden oluştuğunu söyledi.

2020’de kadın çalışan oranının Türkiye’de yüzde 57, yurtdışı operasyonlarında ise yüzde 54 seviyesinde olduğunu belirten Ateş, yurt içinde ve dışında görev yapan orta ve üst yönetim kademesindeki kadın yönetici oranının ise 2020’de 7 puanlık bir artışla yüzde 33’e yükseldiğine dikkat çekti.

DeFacto’nun cinsiyet nötr bir işletme olduğunu kaydeden Ateş, “Şirketimizde hiçbir ayrımcılığa müsamaha yoktur. Kadınların iş hayatındaki varlığını güçlendirme amacımız doğrultusunda, kadın çalışanlarımıza pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği pusulamız. Birleşmiş Milletler Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri imzacısıyız ve hem istihdam politikamız ve insan kaynakları uygulamamız hem de iletişim dilimiz, kampanya ve projelerimizle bu alanda farkındalık yaratarak topluma katkı sunuyoruz.” şeklinde konuştu.