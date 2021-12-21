DeFacto, beş kıtada büyümeye odaklanacak

Yeni yılda beş kıtada büyümeye odaklanacak olan Türk giyim markası DeFacto, gerçekleştirdiği ürün indirimleriyle de hem çalışmalarını hem de müşterilerini korumayı planlıyor.

2022 yılı planları ile çalışan ve müşterilerini korumaya yönelik yürüttükleri çalışmalar ilişkin bilgi veren DeFacto CEO’su İhsan Ateş, “Ülkemiz, zorlu zamanları atlatmayı, krizlerden güçlenerek çıkmayı daima başarmıştır. Bu süreçte de tüm sektörlere önemli görevler düşüyor. DeFacto olarak, üretime odaklanıp ekonomimize değer yaratmayı sürdüreceğiz. Her yıl 30 bini aşkın çeşitte, 130 milyon adet ürün satışı gerçekleştiriyoruz. 30 bin çeşit ürünümüzün yüzde 60’ında fiyatları indirdik. Kuruluşumuzdan bu yana tüketicimizin kaliteli ürünleri ulaşılabilir fiyatlarla satın almasını sağlaması amacında olduk. Koşullar ne olursa olsun bu amaç doğrultusunda hareket ediyoruz. Tüm zorlu dönemlerde olduğu gibi şimdi de sorumluluk alıyoruz.” diye konuştu.

“Zam dönemine dek ek ödeme yapıyoruz”

Bünyelerindeki 15 bin kişilik çalışanı zam dönemine kadar ek ödemeyle desteklediklerine dikkat çeken Ateş, “Biz büyük bir aileyiz. Pandemi dönemindeki kapanma süreçleri dahil olmak üzere tüm olağan dışı süreçleri birbirimizden güç alarak atlattık. Çalışanlarımızın ekonomik sıkıntılardan etkilenmemesi için zam dönemine dek ek ödeme yapıyoruz. Global bir marka vizyonuyla 93 ülkede faaliyet gösteren DeFacto beş kıtada büyümeye odaklanacaktır.” dedi.