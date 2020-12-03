DeFacto, 'Fijital Akıllı Mağaza'sını hizmete aldı

DeFacto, mağazacılık alanında dijitalleşmeye yönelik attığı adımları günledirmeye devam ediyor. Söz konusu çalışmaları kapsamında DeFacto, 'Fijital Akıllı Mağaza'sını İstanbul Torium AVM’de hizmete aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre DeFacto Fijital Akıllı Mağaza’da, fiziksel perakendeyle dijital satın alma fırsatı birleştirilerek ziyaretçilere hızlı ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatılıyor. Fijital Akıllı Mağaza'da müşteriler; ürünlere dokunma, deneme ve seçme imkanının yanında kasa sırası ve ödeme süreçlerini yaşamadan beğendikleri ürünleri akıllı ekranlardan satın alma fırsatını buluyor. Aynı zamanda modern bir localama sistemi bulunan Fijital Akıllı Mağaza sayesinde müşteriler; ürünleri deneyip, beğendikten sonra online alışveriş kiosku üzerinden paketlerini diledikleri adreslere sipariş edebiliyor.

“Pandemi, dijital dönüşüm yolculuğumuza hız kattı”

Açıklamada görüşlerine yer verilen DeFacto CEO’su İhsan Ateş, dijitalleşme yatırımlarıyla tüketici faydası yaratmaya odaklandıklarını ve perakendede dijitalleşmeye öncü konumunda olduklarını söyledi. DeFacto'nun moda üretmenin yanı sıra ihtiyaç duyduğu teknolojiyi kendi bünyesinde üreten yapıda bir şirket olduğuna dikkat çeken Ateş, "Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, dijital dönüşüm yolculuğumuza hız kattı. Perakende sektörü dinamikleri hızla dijital dünyaya doğru evriliyor. Biz de müşterilerimize hem fiziksel hem de dijital deneyim yaşayabilecekleri hem de ‘Güvende Kal’acakları deneyimler sunmayı sürdürüyoruz. Geçen sene hayata geçirdiğimiz ilk Akıllı Mağazamızı takiben, şimdi de fijitalleşme stratejimizin çıktısı olan DeFacto Fijital Akıllı mağaza konseptinin ilkini İstanbul Torium AVM’de açtık.” dedi.