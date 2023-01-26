DeFacto Tasarım Merkezi'ne Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan onay

Şirket açıklamasına göre, DeFacto Tasarım Merkezi'ndeki 99 kişilik tasarım kadrosu, ağırlıklı olarak sürdürülebilir, çevre dostu, dijitalleşme ve müşteri odaklı inovatif projelere odaklanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, tasarım merkezlerine verdiği onay belgesiyle tasarım yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapı kazanmasını, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin artırılmasını, tasarım personeli ve nitelikli iş gücü istihdamının artırılmasını desteklemeyi ve teşvik etmeyi amaçlıyor.

DeFacto, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Tasarım Merkezi olma yolunda ilk adımını, devam eden 24 projesiyle başvuru dosyası hazırlayarak attı. Başvuru sonrası, Bakanlık tarafından görevlendirilen uzmanların alan ziyaretleri sonucunda DeFacto Tasarım Merkezi'nin fiziki şartları, altyapısı, personel yetkinlikleri, iş birlikleri ve projeleri detaylı olarak incelendi ve değerlendirme sonrasında Bakanlık tarafından onaylandı.

Ü retime ve tasarıma katma değer

DeFacto Tasarım Merkezi, planlanan yenilikçi projeleriyle sektöre inovatif bir bakış açısı ve sürdürülebilirlik farkındalığı kazandırmayı hedefliyor, üniversite-sanayi iş birlikleri sayesinde üretime ve tasarıma katma değer kazandırmaya odaklanıyor.

Merkez, İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi'ndeki hem genç yeteneklerle My Tech Mentor projesini yürütüyor hem de protokoller kapsamında dijitalleşme ve sürdürülebilirlik konularında çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca merkez, üniversitelerle proje bazlı iş birlikleri için görüşmeler sürdürüyor.