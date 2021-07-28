DeFacto, Ukrayna ve Özbekistan’da mağaza açtı

DeFacto, yurt içi ve dışı mağaza yatırımlarına devam ediyor. Bugün 31 ülkede 500’den fazla mağazası bulunan DeFacto, Ukrayna ve Özbekistan’nın önde gelen AVM’leri arasında yer alan Lviv’deki Victoria Gardens’da bin 265 metrekare ve Andizhan’daki Navruz Mall’da 845 metrekare alana sahip olan iki yeni mağaza açtı.

Umman, Bulgaristan, Rusya, Gürcistan, Arnavutluk, Malezya, Ukrayna ve Romanya’yı kapsayan 31 ülkede 500’den fazla mağazasıyla faaliyet gösteren DeFacto, 100’den fazla ülkede satış gerçekleştiriyor. Marka, 2021 yılı sonuna kadar yurtiçinde ve yurtdışında mağaza sayısını artırmayı hedefliyor.