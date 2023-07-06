DeFacto ‘Yılın Sürdürebilir Perakendecisi’ seçildi

. DeFacto’nun sürdürülebilirlik konusunda fark yaratan çalışmaları İngiltere’nin en saygın küresel dergilerinden Retail and Leisure International tarafından ödüle layık görüldü. Dünyanın dört bir yanındaki perakende konseptlerini ödüllendirmek amacıyla Londra’da düzenlenen Global RLI Awards 2023’de ‘Yılın Sürdürebilir Perakendecisi’ ödülünün sahibi DeFacto oldu. DeFacto adına ödülü sürdürülebilirlik ekibiyle birlikte CEO İhsan Ateş aldı.

Türkiye’yi global arenaya taşıyan DeFacto’nun bu ödülü kazanmasında hayata geçirdiği Zeytin Derisi, Elma Derisi gibi sürdürülebilir koleksiyonlar, çevre dostu projeleri ve geleceğe dönük stratejilerin açıklandığı sürdürülebilirlik raporu etkili oldu.

“Yılın Sürdürülebilir Perakendecisi” ödülü; DeFacto’nun küresel marka yolculuğunu tescilleyen ve sürdürebilirlik konusundaki hassasiyetinin altını çizen bir ödül olma özelliğini de taşıyor. DeFacto tasarımdan ürüne, üretimden müşteriye kadar tüm süreçlerde sürdürülebilirlik anlayışından beslenerek dünyayı daha iyi bir noktaya taşımak için katkı sağlamaya odaklanıyor. Kapsayıcılık, çeşitlilik ve sürdürülebilirlik temelli iş yapış modeliyle dünyada adından söz ettiriyor.

DeFacto’nun 2030 hedefleri arasında hazır giyim koleksiyonlarının yüzde 90’ının sürdürülebilir olması ve karbon ayak izinin yüzde 55 oranında azaltılması bulunuyor. Şirket, 2050 yılında ise emisyonlarını sıfırlayarak ‘İklim Pozitif’ marka olmayı hedefliyor.