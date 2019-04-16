DeFacto’da üst düzey atama

16 Nisan 2019

DeFacto İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı (CHRO) görevine Berna Oztinaz getirildi. 15 Nisan 2019 tarihi itibarıyla yeni görevine başlayan Öztınaz, şirketin tüm İnsan Kaynakları fonksiyonlarını yönetecek.



İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Öztınaz, kısa bir süre turizm sektöründe çalıştıktan sonra, 1998 yılında Kordsa A.Ş. İnsan Kaynakları ekibine katıldı. Kordsa Türkiye operasyonunun yanı sıra Mısır, Almanya, Arjantin ve İran’daki iştirakler için çeşitli projelerde görev aldı. Kordsa’nın Sabancı-Dupont ortaklığı olan Dusa’yı satın alması projesinde ve Kordsa-Dupont ortaklığında aktif olarak çalıştı.



2005 yılında İnsan Kaynakları ve İş Destek Müdürü olarak Enerjisa’ya katılan Öztınaz, 2007 yılında Enerjisa İnsan Kaynakları ve İş Destek Direktörü görevine atanarak, insan kaynakları, iş mükemmelliği, kurumsal iletişim, satın alma ve hukuk fonksiyonlarını yönetti. Aynı yıl Sabancı Üniversitesi Executive MBA programını tamamladı.



‘Stratejik insan kaynakları ve iş destek fonksiyonları yönetiminde deneyimli’

2012 yılında Stratejik İş Destek Bölüm Başkanı görevine atanan Berna Öztınaz, Sabancı Holding ve dünyanın lider enerji uzmanı EON ortaklığında faaliyetlerini sürdüren Enerjisa Enerji A.Ş. altında yapılanmış olan üretim, ticaret, dağıtım ve satış şirketlerinin stratejik insan kaynakları ve iş destek fonksiyonlarının yönetimini yürütmeye başladı. Öztınaz, satın alma ve birleşmeler, özelleştirme sürecinde insan kaynakları yönetimi, kurum kültürü yönetimi, endüstri ilişkileri yönetimi, kurumsal iletişim ve iş mükemmelliği alanlarında yönetsel çalışmalarını sürdürdü.



2016-2018 yılları arasında STFA Holding Strateji ve İnsan Kaynakları Başkanı olarak görev yapan Öztınaz, STFA Holding ve bünyesinde bulunan inşaat, enerji ve makina grubu strateji ve insan kaynakları fonksiyonlarının yönetimini üstlendi. Berna Öztınaz, üç dönem PERYÖN Yönetim Kurulu üyeliğinden sonra 24. Dönem PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.