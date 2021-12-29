DeFacto’dan Berlin'e mağaza yatırımı

Türk giyim markası DeFacto, globalleşme hedefleri kapsamında mağaza yatırımlarına devam ediyor. Bu yıl 10 ülkede 22 yeni mağaza açan marka, yılın son mağaza yatırımını Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleştirdi.

Tauentzienstraße üzerinde bulunan Berlin mağazasının kendileri için bir dönüm noktası olma özelliği taşıdığını söyleyen DeFacto CEO'su İhsan Ateş, “Bugüne kadar pek çok ülkede yatırım yaptık. Online operasyonlarımızla birlikte 93 ülkede müşterilerimize ulaşıyoruz. Berlin mağazamız ise şirketimiz açısından dönüm noktası. Berlin ile attığımız adım, önümüzdeki dönemde gelişen pazarlarla birlikte gelişmiş pazarlarda da etkin rol oynayacağımızın habercisi.” ifadelerini kullandı.

Berlin mağazasında perakende sektöründe öncü olacak bir mağaza deneyimi tasarladıklarını kaydeden Ateş, mağazada konumlandırdıkları dijital ekranlarda dijital sanat projelerine yer verdiklerini aktardı. Genç tasarımcıların tasarımlarını sergilemek istediği bir platform oluşturduklarını belirten Ateş, “Çeşitliliklerin, farklılıkların şehri Berlin'de yaşayanlar, turist olarak şehri ziyaret edenler mağazamızda farklı bir deneyim yaşayacaklar. Burası kültürel ve sanatsal aktivitelere meraklı insanların buluşma noktası olacak.” dedi.