DeFacto’dan çevre dostu ‘Okula Dönüş’ koleksiyonu

Türk giyim markası Defacto, doğa konusunda farkındalık yaratmak amacıyla ‘Doğa Kalp Ben’ temalı bir koleksiyon hazırladı. Toprakla buluşturulması amacıyla koleksiyonun ürün etiketinde tohum yerleştiren marka, böylece çevre ve doğaya sunduğu katkıyı artırmayı planlıyor.

Uzun süredir daha yaşanabilir bir dünya için doğa dostu ve organik ürünlerle doğaya olan zararı en aza indirmeye çalışan DeFacto’nun yeni kampanyası sayesinde tüketicilerin ektiği tohumlar kır çiçeği veya ağaç olarak doğadaki yerini alacak. Tohum etiketleri Okula Dönüş koleksiyonunun yanı sıra tüm ürün alışverişlerinde tüketiciye hediye edilecek.

Çerkezköy’de hatıra ormanı oluşturdu

Şuanda 100’den fazla ülkede, 14 binden fazla çalışanıyla, 200’den fazla Ar-Ge mühendisiyle faaliyet gösteren DeFacto, çevrenin korunması noktasında ürünlerden plastik kullanımındaki duyarlılığa, doğal kaynakların sorumlu kullanımıdan döngüsel ekonomiye katkı sağlamaya kadar birçok alanda çalışma yürütüyor.

Yakın zamanda bu çalışmalar kapsamında ormanların yeniden yeşermesini sağlamak amacıyla TEMA Vakfı’na fidan bağışında bulunan marka, çalışanlarının gönüllü katılımıyla Çerkezköy'de hatıra ormanı oluşturdu.